Hàng loạt lãnh đạo ngành than, khoáng sản bị kỷ luật

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật do liên quan vi phạm khai thác than ở Quảng Ninh, trong đó có Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).