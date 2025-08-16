Hàng loạt hội nhóm 'thu phí hoạt động' vì Cuba

Trong ngày 15/8, hàng loạt hội nhóm lớn của Việt Nam trên các mạng xã hội bất ngờ thông báo "thu phí thành viên", nhưng thực chất là kêu gọi cộng đồng ủng hộ Cuba.

Tối 15/8, anh Trần Quang Tuấn, 35 tuổi, người sáng lập dự án cộng đồng "Humans of Hà Nội" với hơn 351.000 thành viên, đăng tin: "Sau 11 năm cống hiến, giờ là lúc Humans of Hà Nội thu phí người dùng".

Dưới bài viết, anh Tuấn cung cấp số tài khoản 2022 của ngân hàng MBBank và hướng dẫn nội dung chuyển khoản ghi "Ung ho Cuba". Không một ai phản đối hay thắc mắc, phần bình luận dưới bài viết nhanh chóng lấp đầy bởi hình ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công.

"Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba rất đặc biệt. Chúng tôi muốn gây sự chú ý từ thông báo thu phí bất ngờ này để lan tỏa lời kêu gọi ủng hộ Cuba", anh Tuấn giải thích.

Anh Trần Quang Tuấn, 35 tuổi, người sáng lập dự án cộng đồng trên Facebook với hơn 351.000 thành viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tương tự, bài viết "Thu phí mỗi người 10.000 đồng/năm" của anh Nguyễn Trung Kiên ở phường Yên Hòa, Hà Nội cũng thu hút hàng nghìn bình luận chỉ sau hai giờ đăng tải trong các nhóm mua sắm trực tuyến với gần một triệu thành viên.

Anh Kiên giải thích, hành động này xuất phát từ việc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề"65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". "Lịch sử dân tộc nợ Cuba rất nhiều, họ từng sẵn sàng hiến dâng cả máu vì chúng ta. Nay Việt Nam có điều kiện hơn, việc chung tay ủng hộ là điều nên làm", anh chia sẻ.

Thay vì một lời kêu gọi thông thường, anh dùng thông báo "thu phí" để gây chú ý và tin rằng khi thấy nội dung chuyển khoản là "CUBA", mọi người sẽ hiểu ngay ý nghĩa.

"Tôi thực sự vui và tự hào khi thấy các thành viên hưởng ứng nhiệt tình bằng việc 'khoe' giao dịch chuyển khoản", anh nói.

Anh Nguyễn Trung Kiên, quản lý hai nhóm mua sắm trực tuyến với gần một triệu thành viên, đăng bài kêu gọi hỗ trợ Cuba. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ghi nhận của VnExpress từ ngày 15/8, xu hướng này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Hàng trăm hội nhóm cùng đăng thông báo "thu phí", hướng các khoản ủng hộ về tài khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nhiều người còn đóng góp số tiền "lớn hơn mức quy định", kèm theo những bình luận vui như "Em xin đóng trước cho cả ba đời" hay "Chưa có khoản phí nào mà tôi muốn tự nguyện đóng thêm như lần này".

Đánh giá về xu hướng này, thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), cho rằng đây là một hành động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Tuy nhiên, ông Tú cũng lưu ý các bài đăng cần ghi rõ, đúng thông tin tài khoản của đơn vị tiếp nhận chính thức để đảm bảo tiền ủng hộ đến đúng nơi.

"Người dân chỉ nên chuyển tiền vào quỹ duy nhất của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tránh các tài khoản lạ để không bị kẻ xấu trục lợi", ông nói.

Bài đăng của anh Kiên thông báo "thu phí thành viên" trong một hội nhóm hơn 500.000 người tham dự. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình ủng hộ nhân dân Cuba từ ngày 13/8 đến 16/10. Toàn bộ tiền ủng hộ được tiếp nhận qua số tài khoản 2022 tại ngân hàng MBBank, với nội dung chuyển khoản "CUBA". Theo thông tin từ Hội, chương trình đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng chỉ sau 30 giờ phát động. Tính đến 11h ngày 15/8 có gần 600.000 lượt ủng hộ, tổng số tiền là 125 tỷ đồng.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1960. Trong thời kỳ kháng chiến, Cuba đã dành cho Việt Nam nhiều hỗ trợ quan trọng. Một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước là chuyến thăm vùng giải phóng Quảng Trị của lãnh tụ Fidel Castro tháng 9/1973. Tại đây, ông đã có câu nói lịch sử: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".

