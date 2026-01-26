Hàng loạt hãng hàng không cấm dùng pin dự phòng

Từ đầu 2026, nhiều hãng hàng không thông báo hành khách không sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay, mới nhất là Korean Air, Asiana Airlines áp dụng từ 26/1.

Theo thông báo của Hanjin, 5 hãng hàng không thuộc tập đoàn này gồm Korean Air, Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan và Air Seoul, đã ra quy định mới cấm sử dụng pin dự phòng để sạc cho bất kỳ thiết bị điện tử nào, gồm điện thoại di động, máy tính bảng, laptop và máy ảnh, trên cả các chuyến bay nội địa và quốc tế kể từ ngày 26/1.

Hành khách cũng phải để thiết bị "trong tầm tay". Việc cất giữ pin sạc ở khoang hành lý phía trên "hoàn toàn bị cấm", vì có thể khiến chậm phát hiện bất thường như bốc khói, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Máy bay Air Busan bị hư hại sau vụ hỏa hoạn tại sân bay Gimhae, thành phố Busan ngày 28/1/2025. Ảnh: AP

"Việc cấm hoàn toàn sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay là biện pháp tất yếu và cần thiết nhằm đảm bảo an toàn bay", đại diện Korean Air nói với Korea Herald. "Sự hợp tác từ phía hành khách là vô cùng quan trọng"

Từ đầu tháng 1, nhiều hãng hàng không đã ra thông báo tương tự. Ngày 15/1, Lufthansa Group, công ty Thụy Sĩ đứng sau Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines... thông báo hành khách không sử dụng sạc dự phòng trong hành trình bay. Một ngày sau, Fiji Airways (Cộng hòa Fiji) cấm dùng pin sạc trên chuyến bay của Fiji Airways và Fiji Link. Ngày 22/1, một hãng hàng không giá rẻ khác của Hàn Quốc là Jeju Air triển khai lệnh cấm. Từ cuối năm ngoái, điều này đã được ba hãng Emirates (UAE), Virgin Australia và Qantas (Australia) áp dụng.

Động thái trên được cho là diễn ra sau khi máy bay Airbus A321-200 chở 176 người của Air Busan bốc cháy khi đang chuẩn bị khởi hành từ sân bay Gimhae tới Hong Kong hồi tháng 1/2025. Ngọn lửa xuất phát từ ngăn đựng hành lý phía trên ở đuôi máy bay, sau đó lan dần. Tất cả hành khách và thành viên tổ lái được sơ tán an toàn, song vẫn có 7 người bị thương. Air Busan sau đó ban hành quy định cấm hành khách để sạc dự phòng trong ngăn đựng hành lý phía trên chỗ ngồi.

Sạc dự phòng sử dụng pin lithium, loại cũng có trong thiết bị như máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng và thuốc lá điện tử. Theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế, hành khách không được cất pin lithium trong hành lý ký gửi vì có thể gây hỏa hoạn lớn nếu bị chập mạch hoặc hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất. Phi hành đoàn thường được trang bị bình chữa cháy hoặc hộp, túi cách nhiệt để cách ly các thiết bị có vấn đề trên máy bay.

Bảo Lâm (theo Korea Herald, Yonhap)