Hàng loạt đường bay Trung Quốc - Nhật Bản bị huỷ dịp cuối năm

Kế hoạch du lịch giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong kỳ nghỉ lễ tới đang bị gián đoạn khi 46 đường bay giữa hai nước bị hủy bỏ do căng thẳng ngoại giao.

Theo ứng dụng Flight Manager do công ty Huo Li Tian Hui Technology (Thâm Quyến) phát triển, các chuyến bay bị hủy trong hai tuần tới, trùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch của Trung Quốc từ ngày 1 đến 3/1. Tổng cộng 38 sân bay tại Trung Quốc và Nhật Bản chịu ảnh hưởng, chủ yếu trên các đường bay đến những điểm du lịch phổ biến.

Máy bay C919 Trung Quốc biểu diễn tại Singapore Airshow 2024. Ảnh: AP

Dữ liệu của Flight Manager được tờ SCMP có trụ sở tại Hong Kong tổng hợp cho thấy toàn bộ các chuyến bay bị hủy đều do hãng hàng không Trung Quốc khai thác, liên quan hầu hết hãng lớn như Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines, Xiamen Airlines và Sichuan Airlines.

Osaka và Nagoya nằm trong nhóm điểm đến Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng. Khoảng một nửa trong số 46 đường bay bị hủy kết nối các thành phố cấp hai, cấp ba của Trung Quốc như Thẩm Dương, Trùng Khánh, Vũ Hán với các trung tâm du lịch lớn tại Nhật. Các đường bay thẳng từ Thượng Hải đến những thành phố nhỏ hơn như Nagasaki, Niigata, Kagoshima cũng ngừng khai thác trong hai tuần tới. Ngược lại, các tuyến giữa đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải với Tokyo, Osaka chỉ ghi nhận gián đoạn ở mức hạn chế.

Du khách check in núi Phú Sĩ tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Trong tháng 12, khoảng 1.900 chuyến bay, tương đương hơn 40% lịch bay dự kiến, đã bị hủy và con số này dự báo còn tăng trong tháng tới.

Căng thẳng song phương leo thang từ tháng 11 sau những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến vấn đề eo biển Đài Loan. Ngay sau đó, Bắc Kinh đã đưa ra khuyến cáo công dân hạn chế du lịch Nhật Bản vì lý do an toàn. Ngoài ra, các đợt động đất mạnh tại vùng đông bắc Nhật Bản và Hokkaido hồi đầu tháng cũng khiến cơ quan chức năng Trung Quốc đưa ra các cảnh báo tương tự.

Dữ liệu từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cho thấy, lượng khách Trung Quốc đến Nhật trong tháng 11 chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng trưởng chung 10,4% của khách quốc tế. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng đầu năm, tổng lượng khách từ Trung Quốc vẫn tăng 37,5% so với cùng kỳ.

Tuấn Anh (Theo SPMC, Reuters)