Hàng loạt điểm du lịch tại Nghệ An thiệt hại sau bão

Chiều 27/8, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết hàng trăm điểm du lịch trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki. Do mưa lớn kéo dài, hệ thống điện và giao thông còn gián đoạn nên thiệt hại chưa thể thống kê đầy đủ.

Khu du lịch Cửa Lò, Nghệ An, hứng chịu gió mạnh khi bão Kajiki đổ bộ vùng biển Bắc Trung Bộ. Biển hiệu bị cuốn bay, cây xanh gãy đổ hàng loạt. Khu phố vốn sầm uất với hàng chục nhà hàng, khách sạn nay tan hoang, kính vỡ vương vãi trên đường, nhiều hạng mục trang trí hư hỏng gần như hoàn toàn.

Khách sạn Summer trên đường Bình Minh (ảnh) vỡ kính, đổ biển hiệu, nội thất nhiều phòng hư hỏng nặng sau hai ngày bão đi qua.

Đại diện khách sạn Summer cho biết thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Để khôi phục cơ sở ít nhất phải mất vài tuần trong khi chỉ còn ít ngày nữa là kỳ nghỉ lễ 2/9 - cao điểm cuối cùng của mùa du lịch biển.