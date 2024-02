Hàng loạt điểm du lịch chật kín khách du xuân

Phố cổ Hội An tấp nập du khách trong và và ngoài nước dịp Tết Nguyên đán. Anh Lê Huy Hoàng Hải, nhiếp ảnh gia đến từ Huế, cho biết gia đình anh ghé thăm Hội An từ mùng 3 Tết. Lượng khách đổ về phố cổ trong ngày mùng 4 thưa hơn mùng 3 nhưng vẫn đông đúc, hàng quán nhộn nhịp. Phố cổ tấp nập người đạp xe, đi bộ, dừng lại chụp ảnh check in. Buổi tối lượng khách đổ về đông hơn ban ngày. "Tham quan Hội An khoảng một ngày là đủ bởi đông đúc, ồn ào, khá mệt", anh Hải nói.

Một số khách sạn ở Hội An cũng thông báo kín khách đặt phòng từ trước Tết Nguyên đán. Bel Marina Hoi An Resort đạt công suất 95%, Emerald Hoi An Riverside Resort có công suất 97%.

Trong hình là khung cảnh phố cổ tấp nập du khách sáng mùng 4 Tết. Ảnh: Lê Huy Hoàng Hải