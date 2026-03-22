Hàng loạt công sở ở TP Huế bỏ hoang

Tòa nhà bốn tầng của Sở Y tế bị bỏ hoang bốn năm qua khi Sở Y tế chuyển về trung tâm hành chính công ở đường Võ Nguyên Giáp, phường Vỹ Dạ. Nhiều hạng mục bên trong tòa nhà xuống cấp, khuôn viên cây cỏ mọc um tùm.

Bốn năm qua, hàng loạt trụ sở cũ nằm trên đường Lê Lợi ở phường Thuận Hóa bị bỏ hoang sau khi các đơn vị này được di dời về các trụ sở mới. Theo quy hoạch của TP Huế, những trụ sở cũ này sẽ được đấu giá, kêu gọi đầu tư khách sạn, khu thương mại phục vụ phát triển du lịch, song đến nay vẫn chưa triển khai.