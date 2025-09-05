Hàng loạt bãi giữ xe dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội

Dưới gầm vành đai 2, lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, hình thành điểm trông giữ xe từ nhiều năm nay, kéo dài khoảng 500 m.
Giá giữ xe tính theo giờ từ 20.000 đồng hoặc theo ngày đêm tới 2,7 triệu đồng/tháng.
Dưới chân cầu vượt, đoạn gần Đại học Giao thông Vận tải, được tận dụng làm điểm trông giữ ôtô, quy mô khoảng 100 chiếc.
Chân nhà ga S8 của dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, nằm đối diện Đại học Giao thông Vận tải và Vườn thú Thủ Lệ, cũng biến thành bãi để xe. Hàng chục ôtô nằm quây xung quanh các chân cột và không có bất kỳ phương tiện phòng cháy nào.
Gầm cầu Chương Dương (phường Cửa Nam) trở thành điểm trông giữ xe máy, quy mô khoảng 500 chiếc. Trong đó rất nhiều xe ở điểm trông giữ này nằm ngay cạnh các tủ điện, có nguy cơ cao về cháy nổ.
Hôm nay, điểm trông xe dưới gầm cầu Chương Dương đã thông báo ngừng tiếp nhận gửi xe.
Sở Xây dựng TP Hà Nội hôm 3/9 có văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30/10. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các tỉnh, thành lên kế hoạch di dời bãi xe dưới gầm cầu.
Nằm ngay cạnh, khu vực gầm cầu nhánh xuống đê Nguyễn Khoái, nơi xảy ra vụ cháy khiến ít nhất 500 xe máy bị thiêu rụi hôm 30/8, vẫn còn hàng trăm xe máy nguyên vẹn chưa được di chuyển. Đây đều là xe vi phạm giao thông, bị thu giữ.
Việc rà soát, di dời các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu được đưa ra sau khi bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bốc cháy, làm khoảng 500 xe máy các loại bị thiêu rụi, diện tích cháy khoảng 300 m2. Nhiều mảng bêtông tại trụ và dầm cũng bị bong tróc.
Theo quy định, bãi đỗ xe không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Do đó, các địa phương không được tổ chức điểm kinh doanh dịch vụ bãi đỗ, dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ (bao gồm gầm cầu).
