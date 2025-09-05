Hàng loạt bãi giữ xe dưới gầm cầu cạn ở Hà Nội

Việc rà soát, di dời các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu được đưa ra sau khi bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy bốc cháy, làm khoảng 500 xe máy các loại bị thiêu rụi, diện tích cháy khoảng 300 m2. Nhiều mảng bêtông tại trụ và dầm cũng bị bong tróc.

Theo quy định, bãi đỗ xe không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Do đó, các địa phương không được tổ chức điểm kinh doanh dịch vụ bãi đỗ, dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ (bao gồm gầm cầu).