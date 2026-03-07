Hàng không Việt tuyển thêm hàng nghìn tiếp viên

Vietnam Airlines dự kiến tuyển 1.200 tiếp viên, Bamboo Airways khoảng 1.000 người, Vietjet Air cũng sắp bổ sung trong năm nay để mở rộng khai thác.

Theo kế hoạch vừa công bố của Vietnam Airlines, riêng quý I hãng cần bổ sung khoảng 500 tiếp viên nhằm phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế. Tổng nhu cầu tuyển dụng trong năm 2026 dự kiến hơn 1.200 người, thuộc nhóm đợt tuyển quy mô lớn nhất của hãng từ trước tới nay.

Nhu cầu nhân sự tăng lên trong bối cảnh hãng này chuẩn bị mở rộng đội bay và mạng bay. Vietnam Airlines cho biết, đã ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8 và đang trao đổi với các đối tác về khả năng bổ sung thêm khoảng 30 máy bay thân rộng để tăng năng lực khai thác các đường bay trung và dài.

Không chỉ Vietnam Airlines, nhiều hãng bay khác cũng khởi động lại kế hoạch tuyển dụng. Bamboo Airways cũng đã công bố mục tiêu tuyển khoảng 1.000 tiếp viên từ năm 2026, đồng thời dự kiến tăng đội bay thêm 8-10 máy bay mỗi năm đến năm 2030, hướng tới khôi phục quy mô khoảng 30 tàu bay.

Sau hơn hai năm tái cấu trúc, Bamboo Airways hiện khai thác 8 máy bay Airbus A320/A321 và vận hành 12 đường bay nội địa. Hãng tạm dừng các chuyến bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì các chuyến bay thuê chuyến.

Khi bổ sung thêm tàu bay mới, Vietjet Air cũng tăng nhu cầu nhân lực. Ngày 4/4, hãng mở đợt tuyển tiếp viên tại Vietjet Aviation Academy (TP HCM), dự kiến tuyển khoảng 100 người làm việc tại các căn cứ Đà Nẵng, Cam Ranh hoặc linh hoạt ở TP HCM và Hà Nội.

Tiếp viên và phi công hãng hàng không Vietnam Airlines trước giờ khởi hàng lên máy bay. Ảnh: VNA

Các doanh nghiệp hàng không cho rằng, việc họ đồng loạt tuyển thêm tiếp viên chủ yếu gắn với kế hoạch mở rộng đội bay và phục hồi mạng bay sau giai đoạn dịch bệnh. Khi các đường bay quốc tế dần khôi phục và tần suất khai thác tăng lên, nhu cầu nhân lực phục vụ khai thác bay cũng tăng theo.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng đang đẩy mạnh tuyển và đào tạo tiếp viên từ sớm để chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn tăng trưởng sắp tới. Các ứng viên trúng tuyển sẽ được đào tạo nghiệp vụ và an toàn hàng không trước khi tham gia phục vụ chuyến bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, năm 2025 ngành hàng không vận chuyển 83,5 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, khách quốc tế đạt 46,6 triệu lượt, tăng 12%, còn sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 22%.

Hiện các hãng hàng không Việt Nam khai thác 113 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với nhiều trung tâm hàng không tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu và châu Đại Dương. Ở thị trường nội địa, vận tải hàng không năm 2025 đạt 36,9 triệu lượt hành khách, tăng 8,4%, với khoảng 55 đường bay kết nối Hà Nội và TP HCM với 20 cảng hàng không trên cả nước.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo tổng sản lượng vận chuyển năm 2026 có thể đạt khoảng 95 triệu lượt hành khách và hơn 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng lần lượt 13,6% và 9,3% so với năm 2025.

Để đáp ứng đà tăng trưởng này, cơ quan quản lý cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng sân bay, đồng thời hỗ trợ các hãng bổ sung tàu bay, đa dạng hóa hình thức thuê và mua máy bay, cũng như nâng cao năng lực bảo dưỡng trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào thị trường quốc tế.

Theo báo cáo của MB Securities (MBS), ngành hàng không Việt Nam nhiều khả năng tiếp tục tăng trưởng khi lượng khách quốc tế phục hồi. Các chính sách miễn thị thực, môi trường chính trị ổn định và chi phí du lịch cạnh tranh giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Ở thị trường nội địa, nhu cầu đi lại dự kiến tăng ổn định nhờ xu hướng du lịch ngắn ngày và thu nhập người dân cải thiện. MBS dự báo lượng khách nội địa qua các sân bay có thể đạt khoảng 75 triệu lượt trong năm 2026, tăng khoảng 5% so với năm trước.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cho rằng cạnh tranh giữa các hãng bay có thể gia tăng khi tốc độ mở rộng đội bay nhanh hơn tăng trưởng lượng khách. Sự xuất hiện của các hãng mới như Sun PhuQuoc Airways cùng kế hoạch mở rộng của các hãng hiện hữu có thể khiến thị phần trên một số tuyến nội địa tiếp tục bị chia nhỏ.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), Việt Nam nằm trong nhóm thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất thế giới và lượng hành khách có thể đạt khoảng 150 triệu lượt vào năm 2035.

Thi Hà