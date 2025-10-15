Hàng không Việt mở mô hình check-in trong phòng chờ thương gia

Vietnam Airlines vừa mở mô hình Check-in Lounge tại ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, cho phép hành khách làm thủ tục ngay trong phòng chờ.

Đây là mô hình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Dịch vụ chỉ dành cho nhóm khách cao cấp gồm khách VIP, CIP, hội viên Bông sen vàng hạng bạch kim, hội viên triệu dặm và hành khách hạng thương gia.

Khác với các phòng chờ thương gia thông thường - nơi hành khách nghỉ ngơi sau khi đã hoàn tất thủ tục, mô hình mới cho phép khách vào thẳng Check-in Lounge tách biệt khỏi khu công cộng. Tại đây, nhân viên hoàn tất các thủ tục và xử lý hành lý, trong khi khách ngồi thư giãn và dùng bữa trước chuyến bay.

Mô hình này được hãng thiết kế và đặt ngay lối vào đầu tiên của nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Không gian phòng chờ hơn 270 m2, gồm 6 quầy làm thủ tục và 40 chỗ ngồi.

Để vận hành Check-in Lounge, Vietnam Airlines đã phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất, an ninh hàng không và hải quan để xây dựng quy trình tách biệt, đảm bảo an toàn và bảo mật hành lý cho nhóm khách đặc biệt.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết loại hình này hiện chỉ có ở một số hãng hàng không 5 sao như Lufthansa, Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways hay Cathay Pacific. "Đây là sản phẩm đặc biệt trong chuỗi dịch vụ mặt đất, đánh dấu bước tiến hướng đến chuẩn 5 sao của Vietnam Airlines," ông nói.

Hành khách làm thủ tục tại phòng Check-in Lounge của Vietnam Airlines sáng 15/10 ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thi Hà

Theo ông Tuấn, nhà ga T3 được chọn thí điểm vì cơ sở hạ tầng đồng bộ và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà hãng hướng đến. Hãng dự kiến mở rộng dịch vụ này tại Nội Bài, Đà Nẵng và Long Thành.

Trên thế giới, Check-in Lounge là biểu tượng của dịch vụ hàng không cao cấp, chỉ dành cho nhóm khách thân thiết hoặc doanh nhân. Các hãng lớn cho biết nhóm khách hạng thương gia và hội viên cao cấp tuy chỉ chiếm dưới 10% nhưng mang lại 20-30% doanh thu, đồng thời nâng uy tín thương hiệu.

Thi Hà