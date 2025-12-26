Hàng không tăng chuyến đến điểm du lịch dịp Tết Dương lịch

Vietnam Airlines tăng gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ trên các đường bay du lịch, đến các thành phố lớn, nhằm phục vụ khách dịp Tết Dương lịch.

Theo đó, từ ngày 1/1 đến 4/1/2026, Vietnam Airlines tăng chuyến trên các đường bay dự báo có nhu cầu cao giữa Hà Nội và TP HCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo.

Các hãng bay khác cũng đang lên kế hoạch tăng chuyến. Vietjet Air, Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways mới đây đều đã bổ sung máy bay mới để phục vụ nhu cầu hành khách tăng cao vào dịp cuối năm.

Trong giai đoạn cao điểm, hành khách được khuyến cáo chủ động đặt chỗ và mua vé qua website, ứng dụng di động của hãng hoặc tại phòng vé, đại lý chính thức của hãng.

Một máy bay Vietnam Airlines đang hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Lưu Quý

Du khách nên làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành thông qua website, ứng dụng di động, VNeID hoặc tại các quầy tự làm thủ tục. Đặc biệt, hành khách được khuyến khích sử dụng hình thức làm thủ tục bằng công nghệ sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay.

Hành khách đã hoàn tất thủ tục trực tuyến hoặc sinh trắc học và không mang theo hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh, không cần qua quầy làm thủ tục truyền thống, qua đó giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi và giảm áp lực tại sân bay trong khung giờ cao điểm.

Hôm qua, ngành đường sắt cũng đã công bố tăng nhiều chuyến trên các hành trình ngắn vốn có nhu cầu cao như Hà Nội - Vinh, Lào Cai, Hải Phòng, TP HCM - Nha Trang, Đà Nẵng.

Bên cạnh việc lập thêm tàu với khoảng 13.400 chỗ, ngành đường sắt còn nối thêm toa vào các đoàn tàu thường xuyên, nâng tổng số chỗ cung ứng lên 22.000 chỗ. Riêng tuyến Hà Nội - Hải Phòng được ưu tiên với 10.000 chỗ.

Chính phủ hôm qua đã quyết định hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày áp dụng với công chức, viên chức, người lao động khu vực công; khuyến khích khu vực tư nhân áp dụng. Việc này đáp ứng nhu cầu về quê, du lịch, nghỉ ngơi của người dân.

Đoàn Loan