Hàng không Mỹ lao đao vì chính phủ đóng cửa

Hàng nghìn chuyến bay bị hoãn, một số sân bay phải tạm ngừng hoạt động do thiếu kiểm soát viên không lưu vì chính phủ Mỹ đóng cửa suốt tuần qua.

Các sân bay lớn của Mỹ tiếp tục ghi nhận tình trạng hoãn chuyến nghiêm trọng trong hai ngày đầu tuần, đặc biệt là ở những khu vực nhộn nhịp như New York, Los Angeles, Denver. Trong ngày 7/10, Mỹ ghi nhận hơn 6.000 chuyến bị hoãn trên toàn quốc.

Tình trạng này xảy ra do các cơ quan kiểm soát không lưu thiếu hụt nhân sự kể từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10 do phe Cộng hòa và Dân chủ không thể đạt thỏa thuận ngân sách cho năm tài khóa 2026.

Do không có ngân sách, chính phủ Mỹ sẽ phải dừng các hoạt động không thiết yếu, khiến khoảng 750.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc tạm thời. Các cơ quan được coi là thiết yếu vẫn tiếp tục làm việc, nhưng nhân viên sẽ không được trả lương khi chính phủ đóng cửa.

Kiểm soát không lưu được coi là lĩnh vực thiết yếu, nên kiểm soát viên không lưu phải tiếp tục làm việc không lương trong thời gian này. Tuy nhiên, một số kiểm soát viên không lưu đã cáo ốm, xin nghỉ vì lý do sức khỏe kể từ khi chính phủ đóng cửa.

Hành khách Mỹ xuống thang cuốn sau khi qua cửa kiểm soát an ninh ở sân bay Denver, ngày 2/10. Ảnh: AP

Đài kiểm soát không lưu tại sân bay Hollywood Burbank ở Los Angeles đã đóng cửa hoàn toàn trong tối 5/10 do thiếu nhân sự. Cục Hàng không Liên bang (FAA) cũng ghi nhận các vấn đề về nhân sự kiểm soát không lưu tại các sân bay ở Nashville, Boston, Chicago và Philadelphia.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy ngày 5/10 nói không phận Mỹ vẫn an toàn, dù số lượng kiểm soát viên cáo ốm tăng ở một số địa điểm. Khi không đủ nhân viên kiểm soát không lưu, FAA phải giảm số chuyến bay cất hạ cánh để đảm bảo an toàn.

Công đoàn Hiệp hội Kiểm soát Không lưu Quốc gia, đại diện cho 20.000 kiểm soát viên không lưu, cho biết các kiểm soát viên có thể làm việc "10 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần để đảm bảo các chuyến bay và hành khách cùng hàng hóa của họ đến nơi an toàn".

Tuy nhiên, việc chính phủ đóng cửa đã gây ảnh hưởng không cần thiết cho công việc "vận hành không phận phức tạp nhất thế giới", tuyên bố của công đoàn có đoạn, lưu ý lần đóng cửa chính phủ gần nhất vào năm 2019 đã khiến nhiều kiểm soát viên phải làm thêm việc để thanh toán hóa đơn, nuôi gia đình.

Trạm kiểm soát không lưu ở sân bay quốc tế Harry Reid, Las Vegas, ngày 7/10. Ảnh: AP

Lãnh đạo công đoàn Nick Daniels cảnh báo tình trạng đình trệ trong ngành hàng không có thể sẽ gia tăng, khi ngày trả lương hàng tháng rơi vào tuần này và các nhân viên không lưu, an ninh hàng không sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào nếu quốc hội không sớm phá vỡ thế bế tắc về ngân sách.

Ông cho biết sẽ không thể kỳ vọng các kiểm soát viên tập trung hoàn toàn cho công việc mà họ không được trả lương. Thông thường, công chức Mỹ sẽ được truy lĩnh lương sau khi chính phủ mở cửa trở lại, nhưng Nhà Trắng ngày 7/10 cho hay họ không thể đảm bảo điều này.

"Thật bất công khi đẩy các kiểm soát viên không lưu vào tình cảnh 'trụ được bao lâu trước tiến trình chính trị này'. Cuối cùng, khi không còn tiền, họ sẽ có thời gian để bắt đầu đưa ra những lựa chọn, quyết định riêng cho cuộc sống", ông nói.

Đức Trung (Theo AP, Guardian)