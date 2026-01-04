Hàng không khu vực Caribe gián đoạn do chiến dịch quân sự Mỹ tại Venezuela

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela làm gián đoạn hàng không ở khu vực Caribe, với hàng trăm chuyến bay bị hủy đúng cao điểm du lịch.

Rạng sáng 3/1 (giờ Mỹ), Washington mở chiến dịch quân sự, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân tại thủ đô Caracas của Venezuela. Theo FlightRadar24, không có chuyến bay thương mại nào qua không phận quốc gia Nam Mỹ hôm đó do lệnh hạn chế được Mỹ ban bố. Tuy nhiên, các hãng hàng không lớn đã phải hủy hàng trăm chuyến bay trên khắp vùng Đông Caribe. Ảnh hưởng nhiều nhất là các chuyến bay khứ hồi đến Puerto Rico, Quần đảo Virgin, Aruba và hơn một chục điểm đến khác thuộc nhóm đảo Lesser Antilles ở phía bắc Venezuela.

Các hãng hàng không lớn của Mỹ đều hủy chuyến đến và đi ở khu vực Đông Caribe trong ngày 3/1 do các hạn chế này và đã điều chỉnh lịch bay. Khoảng 215 chuyến bay của JetBlue, trụ sở tại New York, bị hủy "do đóng cửa không phận trên khắp Caribe liên quan đến hoạt động quân sự".

Một chiếc máy bay của JetBlue đậu tại sân bay quốc tế Luis Munoz Marin ở Carolina, gần San Juan, Puerto Rico, ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Hãng hàng không KLM (Hà Lan) cũng buộc phải hủy hàng loạt chuyến bay, ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách. Tương tự, WestJet (Canada) hủy các chuyến bay đến đảo Aruba thuộc Nam Caribe vì "thận trọng".

Sân bay Quốc tế Luis Muñoz Marín ở San Juan (Puerto Rico) áp dụng hạn chế do "tình hình an ninh liên quan đến hoạt động quân sự" ở Venezuela. Gần 60% tổng chuyến bay đi và đến bị hủy trong ngày 3/1, theo FlightAware.

Các hãng hàng không đổi vé miễn phí cho hành khách buộc phải dời lịch bay. Họ đồng thời cảnh báo gián đoạn có thể còn kéo dài nhiều ngày, do Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) áp đặt các hạn chế.

Tại Barbados, Thủ tướng Mia Mottley cho rằng "hậu quả của xung đột đã gây gián đoạn nghiêm trọng với hai cửa ngõ ra vào", gồm sân bay và cảng biển nơi các tàu du lịch khởi hành.

Cuối tuần này đã qua giai đoạn cao điểm 13 ngày của kỳ nghỉ lễ tại Mỹ. Nhưng vẫn còn rất nhiều du khách cố tranh thủ thêm thời gian thư giãn trên các bãi biển nhiệt đới vùng Caribe, trước khi quay trở lại với thời tiết lạnh hơn.

Ở Puerto Rico, vợ chồng ông Lou Levine và 3 con dự kiến trở về Washington DC. vào sáng 3/1 nhưng chuyến bay của họ bị JetBlue hủy. Hãng hàng không đổi vé cho gia đình ông vào ngày 10/1, biến kỳ nghỉ một tuần thành hai tuần. Lou Levine có thể làm việc từ xa nhưng con gái sẽ phải nghỉ học thêm một tuần.

"Tôi rất thích nơi này (Puerto Rico) nhưng còn phải trả tiền trông chó, mèo và thuê xe. Nói chung không sao song vẫn 'đau' ví", ông nói. Gia đình Levine hy vọng có thể đặt được chuyến bay về sớm hơn.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết các hạn chế sẽ kết thúc vào nửa đêm theo giờ miền Đông. Các hãng hàng không có thể nối lại hoạt động bình thường vào 4/1.

Southwest Airlines đã bổ sung 6 chuyến khứ hồi đến Puerto Rico, hai chuyến tới đảo Aruba trong lịch bay 4/1 và 8 chuyến khứ hồi sau đó một ngày để đưa du khách trở về nhà sau kỳ nghỉ. KLM dự kiến nối lại các chuyến bay đi và đến Curacao, Aruba, Bonaire và các đảo khác vào chủ nhật.

Lãnh đạo sân bay Queen Beatrix ở Aruba - điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng với du khách Mỹ, cách bờ biển Venezuela 24 km - kỳ vọng hoạt động sẽ sớm trở lại bình thường.

Phiên An (theo AP)