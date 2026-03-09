Hàng không Hải Âu có nữ Chủ tịch HĐQT 31 tuổi liên quan Masterise

Bà Bùi Ngọc Bích Phương, lãnh đạo doanh nghiệp liên quan Masterise vừa trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Hàng không Hải Âu.

Ngày 6/3, Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, bà Bùi Ngọc Bích Phương sinh năm 1995 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), người đại diện pháp luật tại Công ty Hàng không Hải Âu thay cho ông Trần Trọng Minh sinh năm 1999.

Hiện tại, bà Phương cũng giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Masterise Retail Hà Nội. Doanh nghiệp này thành lập tháng 8/2025, thuộc sở hữu Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Masterise Hotels - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Tập đoàn Masterise. Gần đây Masterise Retail Hà Nội được tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 1.160 tỷ đồng.

Còn Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu thành lập từ giữa năm 2011, thuộc Thiên Minh Group (TMG) do doanh nhân Trần Trọng Kiên làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Công ty có trụ sở tại phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Hải Âu được biết đến là đơn vị duy nhất chuyên cung cấp dịch vụ bay thủy phi cơ, chủ yếu phục vụ ở vịnh Hạ Long. Công ty sở hữu đội máy bay Cessna Grand Caravan 208B-EX. Bên cạnh đó, Hải Âu còn có mảng cho thuê chuyên cơ riêng (private jet) với tàu bay Falcon 2000s. Tuy nhiên, hãng vừa thông báo sẽ dừng khai thác dịch vụ thủy phi cơ từ ngày 1/4 để mở rộng hoạt động khác.

Trước đây, Hải Âu từng cùng ông lớn hàng không giá rẻ châu Á - AirAsia ký thỏa thuận ghi nhớ về việc thành lập một hãng bay mới tại thị trường nội địa Việt Nam năm 2018. Tuy nhiên, hai bên đã dừng ý định này vào quý II/2019.

Một thủy phi cơ của Hải Âu tại vịnh Hạ Long. Ảnh: TMG

Masterise thời gian gần đây liên tục có các động thái mới trong lĩnh vực hàng không. Tháng trước, họ thành lập Công ty Hạ tầng Hàng không Masterise, đặt trụ sở chính tại Bắc Ninh với vốn điều lệ hơn 35.000 tỷ. Sau hai tuần, công ty này tiếp tục được tăng vốn lên khoảng 40.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong hệ sinh thái của tập đoàn này còn có Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise, vốn 29.300 tỷ đồng.

Tháng 12/2025, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn đầu tư. Masterise Group được giao làm chủ đầu tư siêu dự án này.

Dự án được xác định có ý nghĩa chiến lược trong giảm tải cho sân bay Nội Bài, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía đông và đông bắc Thủ đô. Công suất dự kiến của sân bay Gia Bình khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030. Sân bay này có thể tăng công suất lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa tới 2050.

Anh Tú