Hàng không đồng loạt mở bán vé Tết

Gần 6 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng các hãng đã đồng loạt bán vé máy bay Tết sớm với giá khứ hồi 2-7 triệu đồng một chặng.

Khảo sát của VnExpress trên website bán vé của các hãng hàng không trong giai đoạn Tết Nguyên Đán từ 1/2 đến 15/2/2024 cho thấy các chặng bay như TP HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Chu Lai, Nha Trang... đã được mở bán với đa dạng dải vé.

Đường bay vàng TP HCM - Hà Nội có 64 chuyến bay một ngày với sự vận hành của 5 hãng hàng không. Vé khứ hồi cách Tết Nguyên Đán 7-10 ngày là 1,9 triệu đồng một vé (năm ngoái 2-2,1 triệu đồng). Vé khứ hồi những ngày cận Tết như ngày 6/2 (tức 27/12 âm lịch) và về ngày 14/2 (5/1 âm lịch) là 6,9-7 triệu đồng (năm ngoái 7-7,4 triệu đồng), trừ hạng thương gia (tùy khung giờ và hãng bay).

Chặng bay thường xuyên "cháy vé" như TP HCM - Vinh, Thanh Hóa, vé khứ hồi trước Tết 7 ngày khoảng 4-5 triệu đồng, còn ngày cao điểm cận Tết giá 6,9-7,1 triệu đồng cho một vé khứ hồi (không gồm hạng thương gia).

Riêng với các chặng bay TP HCM - Đà Nẵng/Chu Lai/Huế, vé khứ hồi cho chặng ngày cao điểm cận Tết 4,3-5 triệu đồng (tùy chặng và khung giờ). Mức này bằng giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chặng bay quốc tế về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán cũng đã được mở bán với khung giá dao động 1,7-6 triệu đồng cho chặng khứ hồi Thái Lan - TP HCM/ Hà Nội. Còn các chặng từ Đài Trung/Đài Bắc/Hàn Quốc/Nhật Bản - TP HCM/Hà Nội có giá khứ hồi 9-15 triệu đồng.

Giá vé máy bay Tết (chưa bao gồm thuế phí) được các hãng đồng loại mở bán. Ảnh: Thi Hà

So với năm ngoái, giá vé sớm năm nay một số chặng thấp hơn khoảng 2-5%, số khác giá tương đồng. Lượng các chặng bay sớm dồi dào hơn so với năm ngoái do có sự tham gia có nhiều hãng hàng không với số lượng chuyến bay tăng. Trong 5 hãng, Vietnam Airlines và Bamboo Airways giá đang cao hơn các hãng khác 100.000-150.000 đồng một vé khứ hồi. Tuy nhiên, giá vé của các hãng này đã bao gồm hành lý ký gửi.

Đại diện Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết, sẽ cung ứng 3 triệu chỗ (15.000 chuyến bay) trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ ngày 25/1/2024 đến 24/2/2024 (tức 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Trong đó nội địa là 2 triệu chỗ (10.300 chuyến bay), quốc tế là hơn 1 triệu chỗ (4.650 chuyến bay).

Tương tự, Vietjet Air cho hay, sẽ cung ứng 2,5 triệu vé cho toàn mạng bay dịp Tết. Còn Bamboo Airways, Vietravel Airlines năm nay đang mở bán ra thị trường với 700.000 - 1 triệu chỗ trên toàn mạng bay.

Theo các hãng hàng không, số vé dự kiến trên có thể thêm khi nhu cầu trên thị trường gia tăng. Vietnam Airlines Group cho biết trong tháng 10 và 11 dựa trên nhu cầu thực tế của khách, hãng có thể sẽ xin tăng tải. Sắp tới, các hãng sẽ triển khai thêm những ưu đãi giá vé bay lệch đầu hấp dẫn để khách hàng chủ động lựa chọn và sắp xếp kế hoạch nghỉ Tết của mình.

Theo các đại lý, mức giảm của giá vé năm nay so với năm ngoái không đáng kể. Chị Thu - Đại lý vé máy bay ở Hà Nội cho biết, lượng khách những ngày đầu mở bán vé Tết năm nay còn chậm. Nếu năm ngoái, vé nhiều chặng cháy hàng từ sớm, năm nay khá dồi dào.

"Các chặng TP HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc năm ngoái ít hãng khai thác, năm nay số lượng tải tăng 30-50%. Do đó, khách có nhiều lựa chọn hãng bay hơn", chị Thu nói.

Tương tự, anh Hoàng, đại lý vé máy bay ở Tân Bình (TP HCM), cho hay năm ngoái giai đoạn này nhiều khách đặt đại lý mua vé Tết sớm, năm nay các mối quen vẫn chưa có kế hoạch. Một số khác đang phải tính cách thay đổi kế hoạch bay để có được mức giá hợp lý nhất.

Theo các đại lý, khách hàng chưa mua vé nhiều vì Tết Nguyên Đán còn tới 5-6 tháng. Với những gia đình có số lượng thành viên đông, họ chọn đi tàu hoặc xe khách để giảm chi phí trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Thi Hà