Hàng không đối mặt áp lực tăng chi phí do xung đột ở Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông khiến nguồn cung nhiên liệu bay không ổn định và giá tăng mạnh, tăng chi phí khai thác của các hãng hàng không thêm 60-70%.

Sáng 9/3, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức họp với các đơn vị trong ngành nhằm bàn giải pháp ứng phó với tác động từ việc tăng giá nhiên liệu.

Theo ông Bùi Minh Đăng, Trưởng phòng Vận tải hàng không (Cục Hàng không Việt Nam), trước diễn biến phức tạp của chiến sự tại Trung Đông, giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng gấp ba lần so với trước khi xảy ra xung đột. Mức tăng này khiến chi phí khai thác của các hãng hàng không có thể tăng thêm 60-70%. Trong bối cảnh nhiên liệu vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí, áp lực tài chính đối với các hãng bay ngày càng tăng.

Không chỉ các hãng hàng không chịu ảnh hưởng, giá dầu diesel tăng cũng khiến chi phí vận hành thiết bị tại các cảng tăng theo.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn đối mặt khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nhiên liệu. Ông Trần Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec), cho biết hiện nguồn nhiên liệu của đơn vị chủ yếu nhập khẩu từ Singapore, Thái Lan và Trung Quốc, chiếm khoảng 70-80% tổng nguồn cung. Phần còn lại được cung cấp từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn.

Theo ông Tuấn, Skypec vẫn đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho các hãng hàng không đến hết ngày 31/3 và đã đặt hàng cho nhu cầu tháng 4. Tuy nhiên, khả năng đảm bảo nguồn cung trong giai đoạn tiếp theo vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của tình hình Trung Đông.

Skypec kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo các hãng hàng không trong và ngoài nước tối ưu hóa kế hoạch sử dụng nhiên liệu; cam kết sản lượng tiêu thụ tương đối chính xác trong tháng 3-5 để doanh nghiệp chủ động nguồn hàng và tài chính.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, cho biết doanh nghiệp có thể đảm bảo nhiên liệu cho các hãng hàng không đến hết tháng 3. Nguồn cung cho tháng 4 chưa thể khẳng định khi một số đơn hàng đã ký có nguy cơ bị hủy nếu các bên liên quan kích hoạt điều khoản bất khả kháng.

"Chúng tôi đề nghị các hãng hàng không thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký để doanh nghiệp có kế hoạch mua hàng, tránh rủi ro về giá", ông Học nói.

Đại diện doanh nghiệp này cũng kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Chính phủ và Bộ Ngoại giao làm việc với các quốc gia cung ứng nhằm hỗ trợ thực hiện các lô hàng đã ký và tạo điều kiện cho tàu chở nhiên liệu về Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu trong nước đang cấp bách.

Về phía hãng, trước áp lực chi phí tăng cao, các hãng cũng đang triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, nếu giá nhiên liệu tăng lên khoảng 200 USD/thùng, chi phí khai thác của các hãng có thể tăng gấp đôi. Khi đó hãng càng bay càng lỗ.

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, Vietnam Airlines kiến nghị miễn thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Ngoài ra, hãng cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam làm việc với các nhà chức trách hàng không quốc tế để áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt tương tự giai đoạn dịch Covid-19.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đã yêu cầu các cảng hàng không rà soát nguồn lực xăng dầu hiện có và tăng cường dự trữ nhằm bảo đảm hoạt động của các sân bay không bị gián đoạn.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng nhận định tình hình hiện nay đặt ra nhiều thách thức lớn đối với ngành, các đơn vị cần chung ý chí, quyết tâm tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Đối với các đơn vị cung ứng nhiên liệu trong nước, ông Dũng yêu cầu nỗ lực duy trì kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động hàng không. Các hãng cần tối ưu hóa chi phí, có giải pháp để duy trì mạng đường bay, kế hoạch bay; nghiên cứu mở mới hoặc tăng cường tần suất bay tới các thị trường tiềm năng như châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, Đông Âu, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc... và bảo đảm chất lượng dịch vụ tương ứng với việc tiết giảm chi phí.

Về kiến nghị chính sách, Cục Hàng không Việt Nam sẽ đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét cơ chế hỗ trợ phù hợp; kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, hãng hàng không; kiến nghị Bộ Công Thương thúc đẩy mở rộng nguồn cung cho thị trường.

Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu cơ chế hỗ trợ về thuế, phí liên quan; Bộ Ngoại giao hỗ trợ làm việc với các cơ quan, nhà chức trách quốc tế nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cung ứng xăng dầu tiếp cận nguồn hàng.

