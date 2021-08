Hàng không châu Âu bắt đầu phục hồi

Du lịch hàng không châu Âu cuối cùng đã phục hồi, trong khi biến thể Delta lại ảnh hưởng mạnh đến lĩnh vực này tại Mỹ và Trung Quốc.

Đó là nhờ vào một loạt vé giá rẻ và việc triển khai tương đối suôn sẻ của hệ thống chứng nhận tiêm chủng trên toàn châu lục.

Theo WSJ, châu Âu đang trở thành một điểm sáng của hàng không thế giới - ít nhất cho đến nay. Trong khi đó, biến thể Delta với tốc độ lây lan nhanh đã bắt đầu gây khó khăn cho việc đi lại tại Mỹ và Trung Quốc.

Tình thế đã đổi chiều nhanh khi đầu tháng 7 du lịch hàng không nội địa tại hai quốc gia này bùng nổ. Tại Mỹ, một đợt tiêm chủng mạnh mẽ đã nâng cao lòng tin của khách du lịch. Còn lúc đó, du lịch hàng không ở châu Âu vẫn bị mắc kẹt dưới mức trước đại dịch, phần lớn là do thị trường phụ thuộc quá nhiều vào các chuyến bay xuyên biên giới. Lĩnh vực này gặp vướng mắc bởi các hạn chế của chính phủ gồm các yêu cầu về kiểm dịch, xét nghiệm và tiêm chủng.

Tuy nhiên, theo số liệu của hãng tư vấn hàng không Cirium, tuần trước các chuyến bay trong châu Âu chỉ còn giảm 29% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức giảm ít nhất kể từ tháng 3/2020 - thời điểm các hãng bắt đầu giảm chuyến bay sau làn sóng dịch Covid-19 đầu tiên.

Trong khi đó, công suất khai thác của Mỹ đã giảm 15% so với mức cùng kỳ năm 2019, sau khi gần đạt mức trước đại dịch vào đầu tháng Bảy. Tại Trung Quốc, tuần trước, các chuyến bay đã giảm 45% so với cùng kỳ năm 2019. Vào đầu tháng 7, công suất của Trung Quốc đã cao hơn 10% so với cùng kỳ hai năm trước, theo Cirium.

Sự phục hồi ở châu Âu diễn ra trong bối cảnh các hãng hàng không giảm giá, tăng công suất và mở các đường bay mới. Các hãng cũng đang tuyển thêm phi công và tiếp viên để đáp ứng nhu cầu du lịch bị dồn nén trong giai đoạn mùa hè.

"Chúng tôi đang bán rất nhiều ghế giá rẻ để phục hồi thị trường nhanh chóng", Giám đốc điều hành của Ryanair, Michael O’Leary cho biết trong tuần này. Ông cũng thông tin lượng đặt vé trong thời gian còn lại của năm là "rất lớn".

Theo các giám đốc điều hành và nhà phân tích hàng không, việc triển khai chứng nhận sức khoẻ điện tử và mức độ tiêm chủng ngày càng tăng nhanh chóng trên khắp châu lục cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự phục hồi trong thời gian ngắn của hàng không châu Âu. EU đã tạo ra một hệ thống chứng nhận kỹ thuật số áp dụng với toàn khối cho phép hành khách chứng minh rằng họ đã được tiêm chủng hoặc gần đây đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hệ thống này từng gây hoài nghi về cách nó có thể được chấp nhận và sẽ hoạt động như thế nào ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay, nó đã giúp mở lại biên giới. "Điều này đã trở thành động lực thúc đẩy du lịch châu Âu", Giám đốc điều hành Wizz Air, József Váradi cho biết.

Theo ông, công suất của Wizz Air ở mức 103% so với cùng kỳ năm 2019. Wizz Air đã thuê thêm 400 thành viên phi hành đoàn vào tháng 8 và sẽ tuyển thêm 1.000 người trong 4 tháng tới. Tuy nhiên, doanh thu hãng đã giảm khoảng 20% do giá vé thấp hơn và khai thác máy bay với nhiều ghế trống hơn.

Tú Anh (theo WSJ)