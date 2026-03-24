Hàng không cắt giảm chuyến bay nội địa do thiếu nhiên liệu

Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng một số đường bay từ ngày 1/4 trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 hạn chế, giá nhiên liệu tăng cao do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết nguồn cung nhiên liệu hàng không đối mặt nguy cơ thiếu hụt khiến Vietnam Airlines phải ưu tiên duy trì các đường bay kết nối quốc gia, các tuyến huyết mạch nội địa phục vụ nhu cầu đi lại và hoạt động giao thương, du lịch. Từ ngày 1/4, hãng dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay, gồm Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP HCM - Vân Đồn, TP HCM - Rạch Giá, TP HCM - Điện Biên, với tổng số 23 chuyến mỗi tuần.

Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế và có thể áp dụng từ đầu tháng 4.

Đại diện Bamboo Airways cho biết trong 2 tháng tới hãng tập trung nguồn lực cho các đường bay trục Hà Nội - TP HCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh, đồng thời duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc, Philippines. Hãng dự kiến giữ các chuyến bay cao điểm nhưng tần suất có thể thấp hơn cùng kỳ năm trước nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động mạnh, Bamboo Airways có thể điều chỉnh giá vé song vẫn tuân thủ khung giá do Nhà nước quy định.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong các ngày 20 đến 22/3, giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng. Tại châu Á, giá Jet A-1 tại Singapore phổ biến 220-230 USD mỗi thùng. Khảo sát ngày 20/3 với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực cho thấy hơn 60% hãng đã, đang hoặc dự kiến tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh giá vé từ trung tuần tháng 3.

Một số hãng không tách riêng phụ thu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, mức tăng phổ biến 5-20% tùy đường bay và hạng dịch vụ. Nhóm khác áp dụng phụ thu nhiên liệu riêng, với mức dao động từ khoảng 130.000 đồng đến trên 10 triệu đồng mỗi vé tùy cự ly và hạng ghế. Đối với vận tải hàng hóa, một số hãng áp dụng phụ thu nhiên liệu khoảng 17.000-40.000 đồng mỗi kg.

Trước áp lực chi phí, các hãng hàng không trong nước kiến nghị Chính phủ xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế nhiên liệu hàng không; duy trì mức thuế nhập khẩu 0% với nhiên liệu từ ngoài ASEAN; đồng thời có giải pháp giãn, hoãn thuế, hỗ trợ lãi suất, cơ cấu lại khoản vay và điều chỉnh phí dịch vụ hàng không tại cảng.

Đoàn Loan