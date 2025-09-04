Hàng không bắt đầu bán 6 triệu vé Tết Bính Ngọ 2026

Vietnam Airlines, Vietjet đã mở bán hơn 6 triệu vé cho Tết Âm lịch 2026, song giá hiện neo cao.

Vietjet Air là hãng hàng không trong nước đầu tiên mở bán vé Tết Bính Ngọ 2026 từ hôm 28/8. Theo đó, Vietjet cung ứng khoảng 2,5 triệu vé nội địa, quốc tế cho giai đoạn từ 3/2 đến 2/3/2026, tương ứng 16 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng.

Từ 3/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) cũng bắt đầu mở bán hơn 3,5 triệu vé nội địa và quốc tế cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm sau.

Hãng cho biết con số này tăng hơn 20% so với giai đoạn cao điểm Tết Ất Tỵ 2025. Đây cũng là đợt mở bán vé đầu tiên dựa trên lịch bay đã được phê duyệt. Vietnam Airlines Group sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực tàu bay và phân bổ slot để mở bán các đợt tiếp theo.

Theo Vietnam Airlines, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội – TP.HCM sẽ tăng gần 18%, TP.HCM – Đà Nẵng tăng gần 9%. Cùng với đó, các đường bay giữa TP HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, tổng công ty cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore... để đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp Tết.

Các hãng mở bán vé sớm, nhưng giá vé ở một số hành trình đông khách hiện vẫn neo cao.

Với Vietnam Airlines, chặng từ TP HCM về Hà Nội giai đoạn ngày 15 - 29 tháng Chạp, giá vé một chiều thấp nhất từ 6,3 triệu đồng đã gồm thuế phí. Trên hành trình này, giá vé của Vietjet cũng bắt đầu cao hơn từ ngày 23 tháng Chạp khi hạng thấp nhất (không gồm hành lý ký gửi, không hoàn trả và thay đổi ngày bay) từ gần 3 triệu đồng một lượt.

Trên chặng TP HCM đi Thanh Hóa, Vinh giai đoạn cận Tết, vé của Vietnam Airlines thấp nhất từ 5,4 triệu một chiều. Giá vé rẻ nhất của Vietjet 3,5 - 3,7 triệu đồng.

Các hãng lưu ý hành khách mua vé qua 3 kênh gồm website, ứng dụng, các phòng vé hoặc đại lý chính thức nhằm tránh rủi ro vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm. Đồng thời, Vietnam Airlines cũng khuyến nghị hành khách chủ động lên kế hoạch, đặt vé sớm để có hành trình phù hợp.

Anh Tú