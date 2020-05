Hàng hiệu secondhand tăng trưởng thời Covid-19

Các web trao đổi, mua bán hàng hiệu secondhand như The RealReal (Mỹ), Vestiaire Collective (Pháp) ghi nhận doanh thu tăng trưởng thời dịch.

Theo New York Times, cách đây vài tháng, trước khi các cửa hàng, đơn vị kinh doanh không thiết yếu đóng cửa, Karen Oberman - tín đồ thời trang sống ở phía Bắc thành phố New York (Mỹ) - đã kịp mua chiếc đồng hồ Chanel J12 Phantom mà cô yêu thích với giá 3.146 USD (khoảng 73 triệu), trong khi giá gốc lên đến 6.000 USD (khoảng 140 triệu đồng).

Karen cho biết mua cỗ máy thời gian này tại TheRealReal - website ký gửi hàng xa xỉ. Trước đó, cô nhiều lần mua thành công loạt phụ kiện đã qua sử dụng với giá chưa đến một phần năm so với giá gốc, trong đó có váy Chanel, nhẫn sapphire và áo khoác da Saint Laurent.

Theo Karen, yếu tố khiến cô quyết định mua hàng hiệu xa xỉ tại TheRealReal không phải vì tính xác thực, ưu đãi hay điều kiện đi kèm, mà là niềm tin. Cô nói hoàn toàn hài lòng với những sản phẩm nhận được.

Mẫu đồng hồ Chanel J12 Phantom bán lại còn nửa giá trên TheRealReal. Ảnh: The New York Times.

Không chỉ Karen, rất nhiều tín đồ hàng hiệu cũng "săn lùng" những item đã qua sử dụng cao cấp như đồng hồ Patek Philippe và Rolex. Họ thuộc tuýp người thường xuyên thay đổi phong cách thời trang và ít khi cố định với một chiếc túi hay phụ kiện. Do đó, hàng hiệu sang tay là giải pháp giúp họ sở hữu món đồ yêu thích với giá "mềm" hơn.

Theo New York Times, doanh thu từ những cỗ máy thời gian giá trên 10.000 USD (gần 234 triệu đồng) của TheRealReal tăng 60% so với năm ngoái. Dù các cửa hàng tại Mỹ đóng cửa do ảnh hưởng Covid-19, website của họ vẫn hoạt động tốt, thậm chí bán được chiếc đồng hồ Bird Repeater Fall of the Rhine của Jaquet Droz với giá 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng).

Vestiaire Collective - đối thủ cạnh tranh của TheRealReal - cho biết doanh thu đồng hồ của họ tăng trưởng đến 40% so với năm ngoái. Những chiếc túi It-Bag (biểu tượng) được yêu thích như Fendi Baguette luôn nằm trong top bán chạy.

Các trang hàng hiệu secondhand khác gồm Tradesy, Poshmark hay Joolux của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương tự. Nguyên nhân là thế hệ trẻ, nhất là phái nữ chú trọng thể hiện phong cách bản thân hơn là chi bộn tiền cho một món đồ chỉ để cất vào tủ.

Nhiều người trẻ chú trọng đầu tư phong cách bản thân thông qua quần áo, phụ kiện, có thể là mua hàng sang tay hay thuê đồ hiệu. Ảnh: The New York Times.

Reginald Brack - chuyên gia đồng hồ và xa xỉ phẩm của Tập đoàn NPD - cho hay: "Một số khách hàng muốn mua hàng hiếm bởi chúng thường khó tìm được ở cửa hàng. Nơi duy nhất họ có thể tìm thấy là thị trường secondhand".

Tuy vậy, băn khoăn của người đam mê hàng hiệu khi mua đồ sang tay là tình trạng hàng nhái, giả được sản xuất tràn lan. Hiểu được vấn đề này, Joolux - trang chuyên hàng hiệu đã qua sử dụng tại Việt Nam - sử dụng công nghệ Entrupy của Mỹ nhằm phân biệt sản phẩm thật, giả. Theo Giám đốc điều hành Tạ Xuân Hiển: "Entrupy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại với dữ liệu trên 50 triệu hình ảnh từ các thương hiệu cao cấp và cho ra độ chính xác đến 99,1%".

Tình trạng thật, giả lẫn lộn là mối quan tâm lớn nhất của các tín đồ hàng hiệu trên thị trường secondhand. Ảnh: Fashionista.

Vân Nguyễn (Theo New York Times)