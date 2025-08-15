Hãng hàng không quốc gia Canada sẽ ngừng hầu hết chuyến bay vì đình công

Air Canada sẽ ngừng vô thời hạn hầu hết chuyến bay trong ba ngày tới, sau khi công đoàn thông báo ý định đình công dài ngày.

Hãng hàng không quốc gia Air Canada ngày 13/8 gửi tuyên bố đến Công đoàn Viên chức Canada (CUPE), thông báo sẽ "giảm hầu hết chuyến bay" trong 72 giờ tới, sau khi CUPE thông báo ý định đình công.

"Các chuyến bay đầu tiên bị hủy vào ngày 14/8, các chuyến tiếp theo sẽ bị hủy vào ngày 15/8, và Air Canada, Air Canada Rouge sẽ hoàn tất việc ngừng bay vào ngày 16/8", tuyên bố của hãng có đoạn.

Hãng bay cho biết đây là cách tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng, sau khi không thể đạt được thỏa thuận tạm thời với công đoàn đại diện cho 10.000 tiếp viên của hãng.

Air Canada cảnh báo nhiều khách hàng có thể bị mắc kẹt trong thời gian đình công. "Air Canada phục vụ khoảng 130.000 hành khách mỗi ngày, trong đó có 25.000 công dân Canada trở về từ nước ngoài. Tất cả đều có nguy cơ bị mắc kẹt khi hoạt động bay gián đoạn", hãng cảnh báo.

Phi cơ của Air Canada tại sân bay Calgary, Alberta, ngày 6/8. Ảnh: AFP

Các hành khách bị hủy chuyến sẽ được hoàn tiền đầy đủ nếu không thể đi các chuyến bay thay thế được Air Canada dàn xếp với các hãng khác.

Air Canada cho biết các chuyến bay do Jazz và PAL, hai hãng liên kết khu vực, sẽ hoạt động bình thường trong thời gian đình công, nhưng các hãng này chỉ chiếm khoảng 20% tổng công suất vận hành của Air Canada.

Bất đồng giữa Air Canada và CUPE, tổ chức đại diện cho các tiếp viên hàng không của hãng, nằm ở vấn đề tiền lương. Sau 8 tháng đàm phán, phía CUPE chưa hài lòng với đề xuất tăng lương và các hình thức đãi ngộ khác từ Air Canada, đồng thời bác bỏ đề xuất tiếp tục đàm phán thông qua trọng tài chính phủ.

CUPE thông báo sẽ bắt đầu đình công vào ngày 16/8. Hiện chưa rõ cuộc đình công sẽ kéo dài bao lâu.

Air Canada không khai thác các tuyến bay nội địa tại Mỹ, nhưng là một trong những hãng lớn chuyên khai thác các chuyến bay nối chuyến quốc tế, đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa hai nước.

Hành khách Mỹ có kế hoạch đến Canada hoặc nối chuyến ở nước này để đi châu Âu, châu Á và các điểm khác được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ thông báo từ hãng.

