Hãng hàng không Nga mở chuyến bay sơ tán hành khách khỏi Cuba

Hãng hàng không Rossiya Airlines thông báo sẽ sơ tán khoảng 4.000 công dân Nga tại Cuba trong những ngày tới, khi quốc đảo đối mặt khủng hoảng nhiên liệu.

Hãng hàng không Rossiya Airlines của Nga ngày 11/2 thông báo sẽ tổ chức các chuyến bay từ thành phố nghỉ dưỡng Varadero của Cuba tới Moskva trong ngày 12-21/2. Một chuyến bay từ thủ đô Havana đi Moskva cũng sẽ được sắp xếp vào ngày 16/2 để sơ tán hành khách có mặt tại Cuba.

Hãng hàng không Nordwind của Nga cũng quyết định chỉ thực hiện những chuyến bay đưa hành khách rời Cuba rồi đình chỉ hoạt động tại nước này.

Hội đồng Du lịch Nga ước tính khoảng 4.000 công dân nước này đang ở Cuba, nhiều người trong đó là nhân viên nhà nước. Một số người Nga ở Cuba đã phản ánh tình trạng thiếu nhiên liệu và giảm lưu lượng giao thông công cộng, thêm rằng họ đã được chuyển sang những khách sạn hạng thấp với nguồn điện ổn định hơn.

Máy bay của Rossiya Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế Pulkovo, St. Petersburg, năm 2023. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9/2 cho hay tình hình ở Cuba "đang khá nghiêm trọng" và hai bên đang thảo luận "cách thức khả thi để giải quyết các vấn đề đó". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva đoàn kết với Havana, sẵn sàng cùng các đối tác chung chí hướng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết.

Đại sứ quán Nga tại Cuba ngày 10/2 tuyên bố Moskva dự kiến cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Havana dưới dạng viện trợ nhân đạo trong tương lai gần.

Cuba trước đó phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM), cho biết "nhiên liệu hàng không A1 không có sẵn" và tình trạng thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sân bay quốc tế ở nước này. Nhiên liệu máy bay sẽ không được bán thương mại tại 9 sân bay ở Cuba, trong đó có sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô Havana, từ ngày 10/2 và đến ít nhất là ngày 11/3.

Thiếu nhiên liệu hàng không được đánh giá là thách thức đáng kể đối với các tuyến bay đường dài, đặc biệt từ những thị trường như Nga và Canada, vốn được coi là trụ cột quan trọng của hoạt động du lịch tại Cuba.

Phần lớn nhiên liệu máy bay ở Cuba nhập khẩu từ Venezuela, nhưng nguồn cung trở nên khan hiếm từ giữa tháng 12/2025, khi Mỹ phong tỏa vùng biển Caribe. Cuba cũng phụ thuộc vào dầu nhập khẩu để vận hành các nhà máy nhiệt điện. Thiếu nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến Cuba năm ngoái trải qua tình trạng mất điện diện rộng.

Chính quyền Mỹ hôm 29/1 tuyên bố sẽ có mức thuế bổ sung đối với hàng hóa của những quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dầu cho Cuba. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chỉ trích động thái của Mỹ, gọi đây là "hành động gây hấn tàn nhẫn" nhằm vào đất nước và người dân Cuba.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 9/2 thông báo dừng đơn hàng xuất khẩu nhiên liệu cho Cuba do đe dọa thuế quan, song sẽ tăng cường hỗ trợ ở các phương diện khác như viện trợ nhân đạo. Bà khẳng định Mexico đang tiến hành các bước ngoại giao cần thiết để nối lại chuyển dầu cho Cuba.

Thanh Danh (Theo RIA Novisti, Reuters, Guardian)