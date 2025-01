Hãng hàng không Mỹ bị phạt hai triệu USD do liên tục bay trễ

Bộ Giao thông Mỹ phạt hãng hàng không JetBlue Airways hai triệu USD do để xảy ra trễ bay liên tục trên 4 chặng nội địa.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (USDOT) ngày 3/1 phạt hai triệu USD đối với hãng JetBlue Airways, do để xảy ra tình trạng "trễ bay liên tục" trên 4 chặng giữa New York và Raleigh - Durham, Fort Lauderdale và Orlando, Fort Lauderdale và New York, Fort Lauderdale và Windsor Locks.

USDOT ước tính có 395 chuyến bay bị hủy, trễ trong 4 chặng này hồi năm 2022-2023, trong đó hơn 70% chuyến bị quy trách nhiệm cho JetBlue Airways. USDT định nghĩa các "chặng trễ bay liên tục" là các chặng có tần suất ít nhất 10 chuyến mỗi tháng, ít nhất 50% số chuyến bị hủy hoặc trễ 30 phút trở lên.

Theo thỏa thuật đạt được với USDOT, JetBlue Airway sẽ nộp phạt một triệu USD, số còn lại sẽ được dùng để bồi thường cho hành khách đã bị ảnh hưởng hoặc có thể bị ảnh hưởng trong tương lai. Cụ thể, hãng sẽ phát hành phiếu giảm giá tối thiểu 75 USD cho các hành khách nếu xảy ra hủy, trễ chuyến ba tiếng trở lên trong năm 2025.

Đây là lần đầu tiên USDOT áp dụng phạt đối một hãng hàng không vi phạm quy tắc lịch trình bay.

Máy bay JetBlue hạ cánh tại sân bay Laguardia, New York, Mỹ, ngày 11/1/2023. Ảnh: Reuters

JetBlue Airways chỉ trích USDOT về tình trạng liên tục thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Hãng cho biết đã chi hàng chục triệu USD để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiếu hụt kiểm soát viên không lưu, đặc biệt là vùng trời ở hành lang Đông Bắc Mỹ, để ngăn chặn tình trạng bay trễ.

"Chúng tôi tin trách nhiệm tạo nên ngành hàng không uy tín cũng thuộc về chính phủ, bên vận hành hệ thống kiểm soát không lưu quốc gia", tuyên bố của hãng có đoạn.

Trong khi đó, USDOT cho rằng vấn đề cốt lõi nằm ở việc JetBlue Airways đã xây dựng lịch bay "phi thực tế". "Án phạt cho thấy chúng tôi mong đợi các hãng cần xây dựng lịch bay phù hợp với thực tế", Bộ trưởng USDOT Pete Buttgieg nói.

Đức Trung (Theo Reuters, Guardian, CNN)