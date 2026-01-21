Hãng hàng không bỏ quên hơn 30 hành khách ở sân bay

Chiếc phi cơ của hãng Jet2 từ Anh đi Tây Ban Nha khởi hành khi chưa có 36 hành khách trên khoang nhưng không thành viên nào trong phi hành đoàn phát hiện ra.

Chuyến bay mang số hiệu LS879 khởi hành từ thành phố Manchester tới đảo Alicante ở vùng biển Địa Trung Hải thuộc Tây Ban Nha lúc 7h ngày 20/1.

Sau khi trình thẻ lên máy bay cho nhân viên mặt đất, một nhóm khách đi theo lối rẽ xuống cầu thang nhưng lại rơi vào ngõ cụt thay vì dẫn ra ống lồng để lên máy bay. Họ bị kẹt tại khu vực này suốt 40 phút mà không nhận được thông tin về sự cố.

Jet2 là hãng hàng không giá rẻ của Anh. Ảnh: BBC

Một trong những hành khách bị bỏ lại, Matt, từ Denton, cho biết anh và con trai đã đến sân bay và ra cổng lên máy bay khi còn khá sớm, nhưng cuối cùng lại bị kẹt giữa đám đông hỗn loạn. "Thay vì tiếp tục lên máy bay, tất cả chúng tôi, theo tâm lý đám đông, đi xuống một cầu thang", người đàn ông Anh cho hay.

Lúc đó Matt nghĩ rằng sẽ có nhân viên mở cửa, hoặc họ đang chờ xe trung chuyển đưa ra máy bay. "Chúng tôi đứng đó 10, rồi 20, và 30 phút, bắt đầu nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy. Chúng tôi kẹt như những con vật bị nhốt trong lồng. Một câu chuyện khó tin", anh kể.

Trong lúc các hành khách còn đang cố đoán xem chuyện gì đang diễn ra, chiếc máy bay đã cất cánh, bắt đầu chuyến bay dài 2 tiếng 45 phút tới Alicante. Matt chỉ thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống khi một nhân viên chạy tới và thông báo sự việc.

Anh sững sờ khi biết nhân viên không kiểm tra lại số lượng hành khách trước khi máy bay cất cánh. Chuyến bay thiếu ít nhất 36 người.

"Người ta thường nghĩ cơ trưởng phải hỏi xem chuyến bay đã đủ khách chưa chứ. Thật kỳ quặc", anh nói, chưa từng nghĩ có chuyện tương tự xảy ra.

Matt và những hành khách khác được phát một voucher trị giá 13 USD trong lúc chờ xem có chuyến bay nào có thể đưa họ tới Alicante.

Hãng hàng không sau đó đã sắp xếp cho các hành khách bay bằng những chuyến khác tới đảo Alicante, đồng thời xin lỗi họ. Đại diện hãng nói rằng cuộc điều tra toàn diện về sự việc đang được tiến hành cùng với đại diện sân bay.

Năm 2023, hai sự việc tương tự từng xảy ra. Ngày 2/1/2023, 23 hành khách đi chuyến bay của Ryanair từ sân bay Stansted (London, Anh) đến Zagreb (Croatia) đã bị kẹt trong một hành lang kín không cửa sổ.

Sau khi quét thẻ lên máy bay, nhóm khách di chuyển vào lối đi nhưng phát hiện hai đầu cửa đều bị khóa. Trong không gian chật hẹp và ngột ngạt, nhiều người hoảng loạn, trẻ em bật khóc khiến một hành khách phải kéo chuông báo cháy để cầu cứu. Khi nhân viên sân bay xuất hiện giải cứu, máy bay đã cất cánh. Ryanair sau đó thừa nhận đây là "sai sót của nhân viên mặt đất", đồng thời hỗ trợ nhóm khách chỗ ở và đổi chuyến vào sáng hôm sau. Sự cố từng gây xôn xao dư luận về quy trình vận hành tại sân bay này.

Trường hợp còn lại, 55 hành khách đang ở trên xe buýt trung chuyển khi máy bay Ấn Độ Go First Airways cất cánh ở sân bay Kempegowda. Các hành khách bị bỏ quên được chuyển sang chuyến bay khác vài giờ sau đó và được hoàn tiền vé.

Tâm Anh (theo Manchester Evening News)