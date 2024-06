Hãng hàng không bị phạt 1,8 triệu USD vì 'bay quá thấp qua Iraq'

Bộ Giao thông Mỹ phạt hãng hàng không Emirates 1,8 triệu USD vì các chuyến bay dưới độ cao an toàn theo quy định khi qua không phận Iraq.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngày 13/6 thông báo hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bị phạt vì nhiều chuyến bay của hãng từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2022 khi thực hiện lộ trình giữa Mỹ và UAE, đã bay thấp hơn độ cao quy định trên không phận Iraq.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cấm các hãng hàng không nước này bay qua Iraq ở độ cao dưới 9.600 m, vì lý do an toàn. Giới chức hàng không Mỹ vẫn cho rằng tình hình an ninh và chính trị tại Iraq là "khó lường" khi quân đội nước này tiếp tục chiến đấu với các nhóm nổi dậy vũ trang.

Emirates đã ký thỏa thuận chuyến bay liên danh với hãng hàng không giá rẻ JetBlue của Mỹ. Theo đó, JetBlue bán ghế trên các chuyến bay của Emirates giống như đó là máy bay của họ.

Mỹ cho phép các hãng hàng không nước ngoài khai thác chuyến bay được bán dưới tên một hãng hàng không Mỹ, nếu họ tuân theo các hạn chế của FAA.

Một chuyến bay của hãng hàng không Emirates chuẩn bị hạ cánh xuống Barcelona, Tây Ban Nha hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Theo thỏa thuận với JetBlue, hãng Emirates cam kết các chuyến bay qua không phận Iraq sẽ được duy trì trên độ cao 9.600 m và chỉ bay thấp hơn khi có lệnh của kiểm soát viên không lưu.

Emirates từng phải nộp phạt 400.000 USD hồi năm 2020 vì lý do tương tự và đồng ý không tái phạm.

Emirates và JetBlue đã chấm dứt thỏa thuận chuyến bay liên danh vào tháng 10/2022, vài tháng trước khi Emirates bắt đầu thỏa thuận tương tự với một hãng hàng không khác của Mỹ là United Airlines.

Huyền Lê (Theo AP)