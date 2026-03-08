Hãng hàng không bị chỉ trích vì bỏ dọn vệ sinh để giảm chi phí

MỹSouthwest Airlines sẽ chỉ tập trung dọn dẹp ghế ở hạng cao cấp giữa các chuyến bay để giảm thời gian và chi phí.

Hãng hàng không giá rẻ của Mỹ, Southwest Airlines, bị chỉ trích khi có thông tin hãng đang thử nghiệm việc chỉ thuê nhân viên làm sạch hạng ghế Premium (ghế có chỗ để chân rộng). Với các vị trí còn lại trên cabin, việc dọn dẹp chỉ dừng lại ở mức "cơ bản". Động thái này được cho là bắt nguồn từ mục đích để máy bay cất cánh càng nhanh càng tốt.

"Họ dành ít thời gian hơn ở dưới đất và nhiều thời gian hơn trên bầu trời, nhưng đổi lại là những chiếc ghế máy bay không sạch sẽ. Các tiếp viên không có nhiệm vụ phải dọn túi phía sau ghế", một chuyên gia trong ngành du lịch cho biết.

Chiến lược của Southwest Airlines luôn là "Quick Turnaround" (quay đầu chuyến bay nhanh) để tối ưu hóa lợi nhuận. Nhưng việc tiết kiệm vài phút dọn dẹp để máy bay cất cánh sớm đang khiến họ phải trả giá bằng sự tin tưởng của khách hàng và dấy lên lo ngại về an toàn vệ sinh dịch tễ.

Việc làm vệ sinh trên máy bay của Southwest bị cắt giảm. Ảnh: NYPost

Nếu thông tin này là thật, hành khách hạng phổ thông sẽ phải đối mặt với một thực tế: chiếc bàn ăn hoặc nơi đặt máy tính chứa đầy vi khuẩn do hàng loạt người ngồi trước để lại mà không được lau chùi bằng chất tẩy rửa.

Chris Click, Chủ tịch Ủy ban An toàn thuộc Nghiệp đoàn Công nhân Vận tải (đơn vị đại diện cho các tiếp viên hàng không của Southwest), cho biết tuần vừa qua đã nhận được một văn bản liên quan đến "cuộc thử nghiệm về dọn dẹp" nói trên, theo thông tin từ chuyên trang du lịch trực tuyến Views From The Wing."

Trong một video đã bị xóa, Click được cho đã ví việc Southwest ưu tiên hành khách hạng Premium với hành khách hạng phổ thông giống như cách đối xử với tầng lớp thượng lưu trên con tàu Titanic định mệnh.

"Việc chỉ dọn dẹp chỗ ngồi cho những vé Premium cũng giống như những hành khách giàu có trên tàu Titanic đang hút xì gà, nhâm nhi rượu brandy và kể về những khối tài sản kếch xù, trong khi những người ở khoang hạng ba thì chen chúc và chật chội", ông Click cho hay. Việc so sánh hãng hàng không với thảm họa Titanic là đòn tấn công trực diện vào hình ảnh "hãng hàng không thân thiện, bình dân" mà Southwest xây dựng nhiều thập kỷ.

Công đoàn tiếp viên và hành khách đã lên tiếng chỉ trích và giận dữ. Bay cùng Southwest Airlines có thể đồng nghĩa với việc bạn phải ngồi chung với những vết đồ ăn bị đánh đổ, chất lỏng còn sót lại, bụi bẩn mà người trước để lại.

"Southwest Airlines sẽ chỉ lau ghế cho bạn nếu có mùi tiền. Còn lại thì cứ việc ngồi trong đống bẩn thỉu", một người dùng X (Twitter) viết. "Southwest Airlines đã hạ thấp mình. Vừa bẩn vừa đắt", một người khác mỉa mai. "Không có lời nào để nói thêm với hãng hàng không này", một người khác cho hay.

Tuy nhiên, phía Southwest Airlines khẳng định các tiếp viên vẫn dọn dẹp ngăn nắp toàn bộ máy bay, thu gom các loại rác có thể nhìn thấy bằng mắt thường và xếp gọn lại dây an toàn. Hạng Premium được giải thích là nơi có mật độ đi lại cao hơn nên sẽ được làm vệ sinh kỹ hơn.

Lời giải thích của Southwest đang cố gắng "xoa dịu" dư luận bằng cách đưa ra lý do kỹ thuật (vị trí ghế), nhưng vẫn chưa trả lời được nỗi lo của hành khách về các "vết bẩn, chất lỏng đổ và rác bẩn khác". "Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng tàu bay luôn sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng, bất kể ghế ngồi của họ ở vị trí nào trên máy bay", đại diện hãng cho hay.

Thông tin này xuất hiện giữa bối cảnh Southwest Airlines đang thực hiện một loạt thay đổi gây tranh cãi, chẳng hạn như bỏ chính sách tự do chọn chỗ. Làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội diễn ra chỉ vài ngày sau khi hành khách coi chính sách ghế ngồi mới là một "thảm họa".

Mô hình truyền thống của Southwest trước đây không phân hạng ghế (ai lên trước ngồi trước). Tuy nhiên, những thay đổi gần đây cho thấy hãng đang dần giống các hãng hàng không khác để tăng doanh thu. Và việc ưu tiên dịch vụ vệ sinh cho hạng Premium là một phần trong thay đổi gây tranh cãi này.

Southwest Airlines đang trải qua một cuộc khủng hoảng truyền thông lớn khi từ bỏ bản sắc "hãng bay giá rẻ thân thiện" để chạy theo lợi nhuận, bị khách hàng ví như "xe buýt công cộng" nhưng "giá lại cắt cổ". Và khi nói đến cắt giảm khâu vệ sinh, hãng này không còn lý lẽ biện minh, đặc biệt là sau khi một bài kiểm tra mẫu vi khuẩn bằng tăm bông gần đây đã tiết lộ lượng vi khuẩn lớn trên ghế ngồi.

Tâm Anh (theo NYPost)