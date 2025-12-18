Hãng hàng không Ấn Độ tìm thấy máy bay sau 13 năm thất lạc

Air India thu hồi một chiếc Boeing 737-200 bị bỏ không tại sân bay Kolkata, bang West Bengal từ năm 2012.

Chiếc Boeing 737-200 mang số đăng ký VT-EHH đã được Air India thu hồi sau khi sân bay Kolkata, bang West Bengal, Ấn Độ, liên hệ và yêu cầu hãng di dời, Telegraph đưa tin ngày 17/12. Hãng cũng phải trả 10 triệu rupee (hơn 110.000 USD) phí đỗ cho 13 năm của chiếc máy bay.

Sự việc của Air India khiến dư luận Ấn Độ "dậy sóng" khi nhiều người đưa ra thắc mắc "tại sao lại có thể bỏ quên cả một chiếc máy bay?".

Theo nhận xét của giới quan sát toàn cầu, trong ngành hàng không, một máy bay chở khách bị để nằm đất kéo dài là điều hiếm gặp. Do đặc thù chi phí đầu tư lớn và yêu cầu khai thác liên tục, máy bay thường chỉ ngừng hoạt động khi cần bảo dưỡng, cải hoán hoặc chờ thanh lý. Để máy bay nằm im trong thời gian dài không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật.

Chiếc Boeing bị Air India bỏ quên tại sân bay Kolkata. Ảnh: Trinidade Gois/X

Do đó, một chiếc máy bay gần như "biến mất" khỏi hệ thống quản lý như trường hợp của hãng Air India được đánh giá là bất thường.

Mỗi máy bay đều gắn với hệ thống hồ sơ, giấy tờ và dữ liệu bảo dưỡng chặt chẽ, được cập nhật định kỳ nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn bay. "Với mức độ giám sát hiện nay, rất khó để một hãng hàng không làm thất lạc một chiếc máy bay", chuyên gia tư vấn hàng không độc lập John Strickland nhận định.

Tuy nhiên, trường hợp của chiếc Boeing 737-200 được cho là liên quan đến lịch sử sở hữu phức tạp. Máy bay ban đầu thuộc Indian Airlines, hãng hàng không quốc doanh sáp nhập vào Air India năm 2007. Sau đó, máy bay được cho thuê để phục vụ bưu chính Ấn Độ (India Post) và hoán cải thành máy bay chở hàng.

Theo CEO Air India Campbell Wilson, máy bay đã được ngừng khai thác từ nhiều năm trước khi phục vụ India Post, nhưng "bằng cách nào đó" đã bị bỏ sót khỏi các hồ sơ quản lý. Khi hãng được tư nhân hóa, chiếc máy bay không xuất hiện trong sổ sách, khiến ban lãnh đạo mới không nhận thức được việc vẫn đang sở hữu tài sản này.

Trinidade Gois, người theo dõi lịch sử hàng không Ấn Độ suốt hơn 30 năm, đã đăng tải hình ảnh chiếc máy bay và cho biết quyền sở hữu của nó "dường như đã bị lãng quên trong nhiều năm". Ông từng chụp lại chiếc Boeing này tại sân bay Kolkata vào năm 2019, trước khi vụ việc được công bố rộng rãi.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Air India liên tục đối mặt với khó khăn. Tháng 6/2025, một máy bay của hãng trên hành trình tới London, Anh đã gặp nạn tại Ahmedabad, khiến 260 người thiệt mạng. Sau đó, Air India cho dừng khai thác ba chiếc Boeing 787-8 Dreamliner để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Hiện Air India chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc chiếc Boeing 737 bị bỏ quên suốt hơn một thập kỷ.

Anh Minh (Theo DM, Telegraph)