Hãng dược Mỹ đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ thuốc giảm cân

Eli Lilly là hãng dược đầu tiên gia nhập nhóm vốn hóa 1.000 tỷ USD, nhờ thuốc chữa tiểu đường và béo phì bán chạy nhất thế giới.

Chốt phiên giao dịch 21/11, cổ phiếu hãng dược Eli Lilly (Mỹ) tăng 1,6%, kéo vốn hóa hãng này lên 1.000 tỷ USD. Đây là hãng dược đầu tiên gia nhập nhóm này, vốn được thống trị bởi các đại gia công nghệ.

Từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng hơn 36%. Giới phân tích tính toán khoảng 35% mức tăng này đến từ sự bùng nổ của thị trường thuốc giảm cân. 2 năm qua, các loại thuốc điều trị béo phì liên tiếp được tung ra thị trường. Nhóm thuốc này đã trở thành một trong những mảng sinh lợi nhất của ngành y tế.

Logo bên ngoài trụ sở của Eli Lilly tại San Diego, California. Ảnh: Reuters

Doanh số bán thuốc chứa hoạt chất tirzepatide của Lilly, được bán dưới tên thương mại là Mounjaro chữa tiểu đường type 2 và Zepbound điều trị béo phì, đã vượt qua Keytruda của Merck và trở thành loại thuốc bán chạy nhất thế giới.

Novo Nordisk (Đan Mạch) từng dẫn đầu thị trường, nhưng Mounjaro và Zepbound đã nhanh chóng phổ biến và giúp Lilly vượt đối thủ. Lilly hưởng lợi một phần nhờ đợt ra mắt Wegovy của Novo năm 2021 bị gián đoạn do thiếu nguồn cung. Các loại thuốc của hãng này cũng cho thấy hiệu quả lâm sàng mạnh hơn. Lilly còn mở rộng sản xuất và mạng lưới phân phối nhanh hơn.

Diễn biến giá cổ phiếu hãng này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư rằng nhu cầu thuốc điều trị béo phì sẽ tiếp tục mạnh. Từ khi Zepbound ra mắt cuối 2023, cổ phiếu Lilly đã tăng hơn 75%, cao hơn nhiều mức tăng 50% của chỉ số S&P 500 cùng giai đoạn.

Quý trước, Lilly ghi nhận doanh thu hơn 10 tỷ USD từ thuốc chữa tiểu đường và béo phì, đóng góp hơn nửa doanh thu cho họ. "Định giá hiện tại phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng duy trì tăng trưởng dài hạn của mảng thuốc điều trị các bệnh chuyển hóa. Nó cũng cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên Lilly hơn Novo trong cuộc đua thuốc béo phì", Evan Seigerman - nhà phân tích tại BMO Capital Markets - nhận định.

Tháng trước, Lilly nâng dự báo doanh thu năm thêm hơn 2 tỷ USD, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng mạnh với thuốc béo phì và tiểu đường. Phố Wall ước tính thị trường thuốc giảm cân sẽ đạt quy mô 150 tỷ USD năm 2030. Lilly và Novo sẽ kiểm soát phần lớn doanh số toàn cầu.

Nhà đầu tư hiện tập trung vào thuốc uống điều trị béo phì của Lilly, orforglipron, dự kiến được phê duyệt đầu năm tới.

Hà Thu (theo Reuters)