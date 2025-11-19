Hằng Du Mục: 'Nếu biết sai sẽ không đánh đổi'

TP HCMTrả lời tòa, Nguyễn Thị Thái Hằng bày tỏ hối hận, thừa nhận thiếu kiểm tra thông tin về kẹo Kera, nếu biết không đúng sẽ không đánh đổi uy tín để quảng cáo.

Trưa 19/11, trả lời HĐXX, Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Hằng là KOL, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt, chịu trách nhiệm quảng bá và thông tin sản phẩm kẹo Kera. Cô bị cáo buộc không kiểm tra quy trình sản xuất, nguyên liệu hay thành phần thực tế mà để Công ty Asia Life (do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT) tự thực hiện. Dù biết hàm lượng chất xơ rất thấp, Hằng vẫn sử dụng video quảng cáo khẳng định kẹo Kera làm từ rau củ tươi VietGAP và bổ sung chất xơ. Hành vi này khiến hơn 5.200 khách hàng tin dùng sản phẩm, mang về lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng - Hằng Du Mục tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Hằng khai, theo nhiệm vụ được phân công thì tham gia quay video như kịch bản bộ phận marketing của công ty soạn sẵn, thực hiện tại vùng nguyên liệu ở Đăk Lăk rồi đăng lên tài khoản Facebook cá nhân. Kịch bản này được xây dựng dựa trên thông tin do Asia Life cung cấp và có chuẩn bị thêm đạo cụ.

Khi nhận kịch bản, bị cáo không kiểm tra tính xác thực của nội dung, dẫn đến việc quay video và đăng tải thông tin không đúng. Bị cáo thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong việc rà soát thông tin do Asia cung cấp trước khi quay và đăng video.

Hằng cho biết, toàn bộ thông tin về "10 loại rau củ" đều do nhà sản xuất cung cấp dựa trên bao bì sản phẩm. Bị cáo chỉ làm theo kịch bản, không biết ai là người trực tiếp biên soạn. Hằng cũng không tham dự buổi công bố thông tin sản phẩm, chỉ trao đổi qua ứng dụng với Lê Thành Công (người đưa ra ý tưởng sản phẩm kẹo Kera) và Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty) và cho rằng đây là thiếu sót của phía mình.

Ngoài việc quay video, Hằng tham gia livestream thực hiện việc bán hàng trên tài khoản cá nhân và TikTok của công ty. Việc khách hàng mua sản phẩm đều thanh toán qua tài khoản của công ty hoặc TikTok thu hộ. Số tiền hoa hồng bị cáo được hưởng thông qua việc liên kết bán hàng là khoảng 178 triệu đồng.

Hằng thừa nhận đã không làm tròn vai trò của một KOL - người có sức ảnh hưởng, khi không kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi quảng bá, và "rất hối hận" về việc này.

"Nếu ngay từ khi xây dựng phương án kinh doanh, biết sản phẩm không đúng như giới thiệu thì bị cáo sẽ không tham gia. Bởi bị cáo đã mất nhiều năm để gây dựng uy tín và sẽ không đánh đổi", Hằng trình bày, tiếp tục thừa nhận bản thân đã buông lỏng, phó mặc công việc cho các thành viên khác trong công ty, dẫn đến những sai sót nghiêm trọng.

Bị cáo cho biết đã tự nguyện khắc phục hậu quả 2,7 tỷ đồng - cao hơn mức mình phải chịu trách nhiệm, vì sẽ có nhiều thành viên trong công ty không đủ khả năng khắc phục.

Bị cáo Lê Thành Công tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Trước đó, trả lời tòa, bị cáo Lê Thành Công (cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT của Công ty Chị Em Rọt) thừa nhận cáo trạng truy tố "hoàn toàn đúng".

Công cho biết là người có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, thực phẩm chức năng nên đưa ra ý tưởng sản xuất kẹo Kera. Thông qua bạn bè, bị cáo được giới thiệu với Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life) - người có thể sản xuất sản phẩm này. Việc đưa ra ý tưởng, chọn nhà sản xuất, tỷ lệ góp vốn... bị cáo đều trao đổi trong nhóm cổ đông.

Về việc bản thân có kinh nghiệm nhưng lại giao cho công ty của Nguyễn Phong thực hiện các thủ tục đăng ký chất lượng sản phẩm, Công giải thích: "Trước đó bị cáo chỉ tham gia các hoạt động phân phối một số thực phẩm chức năng của nước ngoài nên không nắm rõ thủ tục, quy định đăng ký với cơ quan có thẩm quyền".

Theo phân công, Công chịu trách nhiệm trực tiếp tìm nguyên liệu, thảo thuận với Nguyễn Phong để nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất kẹo rau củ Kera, đưa ra các yêu cầu về sản phẩm như nguyên liệu sử dụng, thành phần và hàm lượng các loại bột rau củ quả. Sau đó, Công trao đổi, thống nhất với Lê Tuấn Linh để Nguyễn Phong sản xuất.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, là người đầu tiên bị HĐXX thẩm vấn, bị cáo Lê Tuấn Linh cũng tỏ ra thành khẩn, khai Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER có 7 cổ đông, mình làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Việc quyết định tỷ lệ vốn góp cho các cổ đông quyết định.

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản thân bị thiếu kiến thức về hoạt động kinh doanh. Ban đầu, công ty được thành lập với mục đích sáng tạo các nội dung số, quay video quảng cáo... Về sau, khi Công lên ý tưởng sản xuất kinh doanh kẹo rau củ Kera, mọi người thấy sản phẩm được khách hàng yêu thích nên Thùy Tiên đề xuất được tăng tỷ lệ % lợi nhuận.

Lê Tuấn Linh là người trực tiếp ký hợp đồng gia công kẹo Kera với Công ty Asia ngày 26/11/2024 và ký bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024. Theo hồ sơ, Linh chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa; bảo đảm quy cách, nội dung bao bì và tính pháp lý của sản phẩm theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình Asia sản xuất, Linh không cử người có chuyên môn giám sát; không kiểm tra vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất hay thành phần dinh dưỡng sản phẩm; cũng không thực hiện các thủ tục kiểm nghiệm trước khi công bố chất lượng, để mặc phía Asia tự làm. Linh vẫn ký bản tự công bố thể hiện thành phần kẹo có "10 loại rau củ chiếm 28,13%", nội dung bị xác định là không đúng sự thật.

Linh cho rằng mình không biết trong thành phần kẹo Kera có chứa chất Sorbitol (làm nhuận tràng) và một số chất khác không được công bố do tin tưởng Công là người có kiến thức nên không nghĩ kết quả nghiệm có nhiều thành phần không đúng như quảng cáo.

Trả lời HĐXX sau đó, Hoa hậu Thùy Tiên, Nguyễn Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Nhóm dùng pháp nhân Chị Em Rọt kinh doanh, 6 cổ đông hưởng 75% lợi nhuận, Thùy Tiên ban đầu 25% rồi tăng lên 30%. Tuấn Linh phụ trách thủ tục và nội dung, Công lo nhà sản xuất, nhân sự; Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục quảng bá và livestream.

Công liên hệ Nguyễn Phong (Asia Life) gia công "Super Greens Gummies" gồm 10 loại rau củ với giá 950 đồng/viên, Asia chịu trách nhiệm gia công - đóng gói, Chị Em Rọt kiểm tra chất lượng và pháp lý. Tuy nhiên, công ty không kiểm tra chất lượng như cam kết, biết kết quả kiểm nghiệm chất xơ chỉ 0,935% và nguồn nguyên liệu không rõ, nhưng vẫn quảng bá trên Facebook và TikTok "KERA VIETNAM" là sản phẩm bổ sung chất xơ, "một viên tương đương một đĩa rau".

Kết quả giám định sau đó xác định 100 g kẹo chỉ có 0,51 g chất xơ, không phát hiện 10 loại bột rau củ, thay vào đó chứa 33,8% sorbitol – chất nhuận tràng không ghi nhãn. Hai tháng bán hàng, công ty thu 17,5 tỷ đồng, bị cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ.

Trong vụ án này, các bị cáo bị xét xử về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Riêng Nguyễn Phong - có vai trò là người sản xuất và một số người liên quan bị tách hồ sơ để tiếp tục điều tra hành vi sản xuất hàng giả.

Hải Duyên