Hãng điện tử Sharp ra mắt xe điện có thể kết nối với tủ lạnh

Nhật BảnMẫu concept LDK+ phát triển trên nền tảng xe điện của Foxconn, có thể đồng bộ hóa với cả máy nướng bánh mì và tủ lạnh.

Gã khổng lồ điện tử Nhật Bản đang lấn sân sang lĩnh vực ôtô, dựa vào thế mạnh về nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất của Foxconn để đạt được mục tiêu này. Nỗ lực mới nhất là một phiên bản hoàn thiện hơn nhiều của mẫu xe ý tưởng minivan điện LDK+, dự kiến ra mắt tại Triển lãm Di động Nhật Bản (Japan Mobility Show) vào cuối tháng 10.

So với nguyên mẫu năm 2024, LDK+ concept đang tiến gần hơn đến giai đoạn sản xuất thực tế. Tỷ lệ của xe giờ đây giống với một chiếc minivan thông thường hơn.

Phiên bản mới của LDK+ trông thực tế hơn, với đèn pha LED toàn chiều rộng. Ảnh: Sharp

Phần đầu xe nổi bật hơn, với đèn pha LED toàn chiều rộng tích hợp vào lưới tản nhiệt có logo Sharp. Tuy nhiên, thiết kế tổng thể vẫn khá chung chung, dù được hoàn thiện với hai tông màu.

Chiếc minivan có cửa trượt và đuôi xe thẳng đứng, trong khi gương chiếu hậu và tay nắm cửa truyền thống gợi ý rằng mẫu xe ý tưởng này đang dần được đưa vào sản xuất.

Bước vào cabin qua một cửa mở rộng không có cột. Bố cục bao gồm sàn phẳng, ghế lái xoay có thể hướng ra phía sau và hộp điều khiển tích hợp bàn gập.

Cửa sau mở trượt, ghế trước có thể xoay ra sau. Ảnh: Sharp

Hàng ghế sau dành cho ba hành khách được bố trí lùi về phía sau, giảm bớt không gian chứa đồ nhưng tạo ra một không gian như phòng khách với hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh.

Sharp hình dung LDK+ như một "phần mở rộng của phòng khách" khi đỗ xe. Trong khi màn hình 65 inch khổng lồ của ý tưởng ban đầu đã bị loại bỏ, mẫu xe nâng cấp trang bị máy chiếu và màn hình có thể thu gọn phía trên hàng ghế sau, biến cabin thành một rạp chiếu phim di động hoặc không gian làm việc từ xa.

Chiếc xe điện tích hợp nền tảng AIoT của Sharp, cho phép kết nối với các thiết bị gia dụng như máy điều hòa không khí và máy giặt. Nó sử dụng AI để tìm hiểu thói quen và sở thích của người dùng, đồng thời hỗ trợ chức năng V2H, tích hợp năng lượng mặt trời và hệ thống pin dân dụng.

Xe điện LDK+ bản prototype trưng bày tại triển lãm công nghệ của Sharp ở Tokyo, hôm 18/9/2024. Ảnh:Automotive News

Sharp LDK+ chia sẻ nền tảng với Foxconn Model A. Mẫu xe này đã ra mắt dưới dạng prototype vào 2024 với nội thất có tính mô-đun cao và ngoại thất có thể tùy chỉnh, phù hợp cho cả mục đích sử dụng chuyên nghiệp và cá nhân.

Hãng vẫn chưa chia sẻ thông số kỹ thuật của hệ thống truyền động điện hoặc bộ pin có thể sẽ được tích hợp trên sản phẩm này.

Mẫu minivan của Foxconn dự kiến lăn bánh trên đường phố Nhật Bản vào đầu năm 2027, sau đó sẽ được triển khai trên khắp các thị trường ASEAN. Trong khi đó, Sharp vẫn chưa xác nhận thời điểm và địa điểm ra mắt phiên bản của mình, với thông tin chi tiết dự kiến được công bố tại triển lãm cuối tháng 10.

Mỹ Anh (theo Carscoops)