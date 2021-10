Hàng dệt may vào khu kinh tế Á Âu nguy cơ bị áp thuế phòng vệ

Váy, quần áo phụ nữ, đồ lót... nằm trong số mặt hàng dệt may xuất khẩu sang khu kinh tế Á Âu (EAEU) có nguy cơ bị áp thuế phòng vệ.

Trong thông báo phát đi hôm nay (7/10), Bộ Công Thương cho biết, cuối tháng 9 nhận được công hàm của Ủy ban Kinh tế Á Âu (EEC) thông báo các mặt hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) vượt mức ngưỡng hạn ngạch thuế quan ưu đãi nhập khẩu quy định cho năm 2021 trong 7 tháng đầu.

Theo đó, nhóm đồ lót vượt 75% ngưỡng quy định; nhóm váy, đầm, quần áo phụ nữ vượt 5%. Trong khi nhóm bộ comple, áo jacket, áo khoác thể theo, quần dài... đã đạt 100% mức ngưỡng quy định xuất sang EAEU được hưởng thuế ưu đãi.

Theo quy định của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu (VN-EAEU FTA) về biện pháp phòng vệ ngưỡng với 12 nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, dệt may đang có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng khi nhập khẩu vào EAEU. Tuỳ lượng xuất khẩu vượt ngưỡng, các mặt hàng dệt may sẽ bị áp mức thuế MFN (thuế tối huệ quốc) trong 6-9 tháng.

Hồi tháng 3, nhóm hàng áo bó, áo chui đầu, và nhóm váy, quần áo phụ nữ cũng từng nhận được cảnh báo tương tự. Sau đó vào tháng ,7 Hội đồng EEC đã quyết định 2 nhóm hàng trên không được hưởng mức thuế ưu đãi 0% theo VN-EAEU FTA khi xuất khẩu sang Liên minh Kinh tế Á Âu trong 6 tháng, do vượt ngưỡng quy định xuất khẩu năm 2020.

Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan). Hiệp định VN-EAEU FTA được ký ngày 29/5/2015 và có hiệu lực từ 5/10/2016.

Anh Minh