Giá như đừng nhảy việc, vội mua đất, tôi đã không bế tắc

Hai lần mua đất, một lần đổi việc; những lựa chọn tưởng đúng lại khiến tôi mệt mỏi, day dứt không yên.

Tôi 31 tuổi, đang sống chung với gia đình vợ, con gần 3 tuổi. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng tầm 22 triệu đồng, mỗi tháng để ra được vài triệu đồng phòng thân. Gần đây tôi luôn hối hận về những quyết định sai lầm trong quá khứ, nó khiến tôi mệt mỏi nên muốn xin ý kiến mọi người để vượt qua. Ba năm trước mình mua một miếng đất hơn 600 triệu đồng tại một thành phố thuộc tỉnh, gần cơ quan vợ. Do không tìm hiểu kỹ nên khi định xây nhà lại vấp phải sự khó khăn của hàng xóm (người này có xích mích với chủ đất cũ), tôi tạm ngưng.

Năm 2024, tôi lại mua một miếng đất cũng gần đó giá hơn 500 triệu đồng. Giờ tôi định cất nhà, do con đã lớn, cộng thêm có một số khác biệt lối sống với gia đình vợ. Tôi đang rao bán một miếng đất nhưng chưa được, giờ nếu cất nhà phải vay thêm.

Chuyện thứ hai là tôi vừa nhảy việc vào năm rồi. Lý do chính là tôi đã ngưỡng mộ người sếp mới từ lâu, muốn đi theo để học hỏi, tìm hướng phát triển mới (người sếp này rủ tôi qua làm chung). Khi theo tôi mới thấy không hợp, không nhậu nhẹt được nhiều, cũng không phát triển được nhiều cho các mối quan hệ. Thu nhập giảm so với trước, công việc lại cực hơn (do sản phẩm khó bán hơn). Giờ tôi suy nghĩ mãi, nếu mình không nhảy việc, không vội vàng mua đất thì giờ đã thoải mái hơn. Cứ mỗi khi ngủ tôi lại suy nghĩ. Mong các bạn chỉ cách để buông bỏ những suy nghĩ này.

Quốc Trường