Hãng dầu Mỹ muốn tăng hoạt động tại Venezuela

Chevron - hãng dầu lớn duy nhất của Mỹ đang hoạt động tại Venezuela - muốn chính phủ nới hạn chế với giấy phép hiện tại.

Ngày 7/1, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết hãng dầu Mỹ Chevron thảo luận với chính phủ Mỹ về việc mở rộng giấy phép hoạt động tại Venezuela. Họ muốn tăng xuất khẩu dầu thô sang các nhà máy lọc dầu của mình và bán cho nhiều người mua khác.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Washington và Caracas đang đàm phán về việc Venezuela giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thúc giục các hãng dầu nước này đầu tư vào ngành năng lượng Venezuela.

Tuần này, quan chức Mỹ tuyên bố tiền thu được từ việc bán dầu Venezuela sẽ được đưa vào một quỹ do nước này quản lý. Tiền thu được sẽ dùng để cung ứng hàng hóa Mỹ cho Venezuela.

Logo Chevron bên ngoài tòa nhà của hãng ở Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters

Chevron hiện là hãng dầu lớn duy nhất của Mỹ hoạt động tại Venezuela. Họ được chính phủ Mỹ cấp phép, miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, hồi tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump áp thêm các hạn chế với giấy phép của Chevron, nhằm siết trừng phạt với quốc gia Nam Mỹ và làm suy yếu chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Việc này khiến trong tháng 12, Chevron chỉ xuất khẩu được 100.000 thùng dầu thô Venezuela sang Mỹ mỗi ngày, từ mức 250.000 thùng hồi đầu năm.

Nếu được mở rộng giấy phép, Chevron có thể quay lại mức xuất khẩu trước đây, đồng thời được bán dầu thô Venezuela cho các đối tác kinh doanh khác. Các khách hàng này có thể phân bổ dầu đến những điểm đến khác ngoài Mỹ. Một số đối tác kinh doanh cũ của Chevron, trong đó có một nhà máy lọc dầu Ấn Độ, tuần này đã liên hệ để tìm hiểu khả năng nối lại hoạt động bốc xếp dầu tại Venezuela.

Washington đang thúc giục các công ty Mỹ khác tham gia vào hoạt động xuất khẩu dầu từ Venezuela. Nổi bật là hãng lọc dầu Valero Energy - từng là khách hàng của PDVSA trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt, hãng sản xuất dầu Exxon Mobil và ConocoPhillips. Exxon và Conoco từng hoạt động tại Venezuela trước khi rút khỏi đây và bị quốc hữu hóa tài sản.

"Bộ Tài chính Mỹ cam kết hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Trump vì người dân Venezuela", người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nhưng từ chối bình luận về các đề nghị cấp phép của doanh nghiệp.

Ngày 7/1, hãng dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA cũng cho biết đàm phán với Mỹ về khả năng xuất khẩu dầu sang nước này, theo các điều khoản tương tự của Chevron. "Quy trình này dựa trên các giao dịch hoàn toàn mang tính thương mại, theo những điều khoản hợp pháp, minh bạch và có lợi cho cả hai bên", PDVSA cho biết trong một tuyên bố. Một lãnh đạo PDVSA nói thêm công ty kỳ vọng sẽ bán được dầu theo giá thị trường.

Hà Thu (theo Reuters)