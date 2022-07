Hàng công Man Utd sẽ thế nào nếu Ronaldo ở lại?

AnhCác tiền đạo Man Utd hiện có dứt điểm không tốt bằng Cristiano Ronaldo, nhưng đội sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn khi vắng siêu sao này.

"Sở hữu bốn tiền đạo trong đội hình luôn là lợi thế", HLV Alex Ferguson từng nói khi chiêu mộ Robin van Persie hè 2012 từ Arsenal, dù lúc đó Man Utd đã có Wayne Rooney, Javier Hernandez và Danny Welbeck. Quan điểm của ông là đội hình càng có nhiều tiền đạo, khả năng đội ghi nhiều bàn càng cao.

Mùa 2012-2013, Van Persie đoạt Vua phá lưới Ngoại hạng Anh kỳ thứ hai liên tiếp, với hai đội khác nhau. Anh chơi trọn 38 trận, ghi 26 bàn. Còn Man Utd cũng ghi 86 bàn, thành tích tốt thứ ba với họ trong thế kỷ 21.

Ronaldo ghi cú đúp trong trận đầu trở lại khoác áo Man Utd trên sân Old Trafford, gặp Newcastle ngày 11/9/2021. Ảnh: Reuters

Theo The Athletic, đó cũng là lý do HLV Erik ten Hag kiên quyết giữ Cristiano Ronaldo, dù anh không còn muốn ở lại Old Trafford. Có thêm một tiền đạo vẫn tốt hơn, đặc biệt khi Man Utd chỉ còn Marcus Rashford và Anthony Martial có thể đá cắm.

Trong năm mùa gần nhất, các đội Top 4 ghi ít bàn nhất lần lượt là Man Utd (68 bàn), Chelsea (63), Man Utd (66), Chelsea (58) và Tottenham (69). Theo thống kê này, đội nào muốn vào Top 4 mùa tới phải đảm bảo ghi được khoảng 69 bàn trở lên.

Các đội Top 4 mùa trước đều đã củng cố hàng tiền đạo với những hợp đồng đáng chú ý, như Erling Haaland (Man City), Darwin Nunez (Liverpool), Raheem Sterling (Chelsea) và Richarlison (Tottenham). Còn Man Utd mới đưa về ba tân binh, đều ở tuyến dưới, gồm hậu vệ Tyrell Malacia, Lisandro Martinez và tiền vệ Christian Eriksen.

Mùa trước, Man Utd lần đầu kết thúc một kỳ Ngoại hạng Anh mà không có hiệu số bàn thắng bại dương. Hàng thủ của họ thủng tới 57 bàn, nhiều nhất lịch sử giải. Đội cũng ghi 57 bàn, trong đó số bàn của Ronaldo chiếm 32%. Man Utd cần ghi nhiều hơn mùa trước 12 bàn, để có thêm nhiều cơ hội vào Top 4.

Hàng công Man Utd mùa trước gây thất vọng. Ronaldo ghi gần một phần ba số bàn của đội, dù trải qua chuỗi tịt ngòi dài nhất sự nghiệp. Fernandes ghi 10 bàn, nhưng thông số này giảm mạnh so với 18 bàn của anh ở mùa 2020-2021. Edinson Cavani hiếm khi thi đấu, Jadon Sancho chưa bắt nhịp được với bóng đá Anh, còn Marcus Rashford và Anthony Martial trải qua mùa giải tệ nhất sự nghiệp ở Man Utd.

Nhưng vấn đề của Man Utd không chỉ nằm ở khả năng dứt điểm của tiền đạo, mà đến từ cách tạo ra cơ hội. Expected goal (xG) là thống kê cho thấy khả năng thành bàn từ một pha dứt điểm, cũng phần nào thể hiện chất lượng các cơ hội mà đội bóng tạo ra. xG của Man Utd mùa trước là 61,5, đứng thứ sáu, trong khi đội thứ năm Tottenham đạt 67,2.

Ten Hag đang cố gắng xây dựng lại lối chơi tấn công của Man Utd. Trong năm trận giao hữu đã qua, họ ghi trung bình 3,4 bàn mỗi trận. Dù chỉ là giao hữu, các bàn thắng luôn giúp những tiền đạo như Rashford, Martial hay Sancho thêm tự tin. Họ được kỳ vọng dẫn dắt hàng công Man Utd mùa tới, với Fernandes chơi ở vị trí hộ công.

Liệu không có Ronaldo, khả năng ghi bàn của những cầu thủ này có được cải thiện? Có một điều đảm bảo là nếu Ronaldo không thi đấu, cơ hội dứt điểm của các cầu thủ khác sẽ lớn hơn, dẫn tới khả năng ghi bàn cao hơn.

Trong sáu mùa gần nhất, Fernandes cần trung bình 2,8 pha dứt điểm hướng cầu môn để ghi một bàn, và hiệu suất này cũng ổn định qua năm tháng. Mùa 2020-2021, anh thăng hoa với 18 bàn, từ 51 pha dứt điểm về khung thành. Mùa trước, số pha dứt điểm như thế với Fernandes chỉ còn 29, giảm gần một nửa.

Martial (giữa) ghi bàn trong trận Man Utd thắng Liverpool 4-0 ở giao hữu tại Bangkok hôm 12/7. Ảnh: ManUtd

Với Rashford, hiệu suất của anh là 3,1 trong năm mùa gần đây. Cũng như Fernandes, Rashford dứt điểm hướng cầu môn 37 lần mùa 2020-2021, nhưng thông số đó giảm xuống còn 12 lần mùa 2021-2022, thậm chí không bằng một phần ba của mùa trước đó.

Hiệu suất của Sancho và Martial tốt hơn, lần lượt là 2,0 và 2,6 pha dứt điểm hướng cầu môn cho một bàn. Còn hiệu suất của Ronaldo mùa trước đạt 2,4, với 18 bàn từ 43 cú dứt điểm về khung thành. Thống kê đó cho thấy Ronaldo có hiệu suất ghi bàn từ dứt điểm trúng đích cao chỉ kém Sancho.

Nhưng vệc Ten Hag đang làm là giúp đội bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn trước, không chỉ là ghi nhiều bàn hơn. Mùa trước, Man Utd xây dựng lối chơi quanh Ronaldo, khiến lối chơi tấn công bị gò ép. Với Ten Hag, dù siêu sao Bồ Đào Nha ở lại hay không, Man Utd cũng sẽ đá mà không phụ thuộc vào cá nhân nào. Họ có thể tấn công đa dạng hơn, dẫn tới nhiều pha dứt điểm hơn và số bàn cao hơn.

Hơn nữa, không còn Ronaldo, Man Utd cũng sẽ làm tốt hơn trong khâu tạo áp lực từ xa. Điều đó giúp họ có thể đoạt bóng nhiều hơn, giữ bóng lâu hơn và cũng dẫn tới khả năng tạo ra cơ hội lớn hơn.

Tất nhiên Ten Hag vẫn cần Ronaldo, khi Man Utd khó đưa về một tiền đạo đẳng cấp khác dù kỳ chuyển nhượng vẫn còn hơn một tháng nữa mới đóng cửa. Hơn nữa, nếu Martial chấn thương, ông vẫn cần một cầu thủ thay thế. Ronaldo sẽ thường xuyên vào sân từ ghế dự bị hơn. Nhưng làm thế nào để thuyết phục siêu sao 37 tuổi chấp nhận từ bỏ vị thế "kép chính" sẽ là bài toán hóc búa với Ten Hag.

Hoàng An