Hàng công đưa Barca vào thẳng vòng 1/8 Champions League

Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha và Marcus Rashford cùng nhau lập công, giúp Barca ngược dòng 4-1 trước Copenhagen, tiến thẳng vòng 1/8 Champions League.

Công thức cũ lặp lại, khi các ngôi sao tấn công thay nhau lập công từ đầu hiệp hai đến cuối trận, sửa chữa những sai lầm như thành "đặc sản" của hàng thủ Barca. Chiến thắng 4-1 này giúp thầy trò Hansi Flick khép lại vòng bảng Champions League trong top 8, thoát cảnh phải đá play-off.

Yamal (giữa) và Lewandowski (phải) chia vui với Raphinha - chủ nhân bàn nâng tỷ số lên 3-1 trong trận Barca thắng Copenhagen 4-1 ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Camp Nou ngày 28/1. Ảnh: FC Barcelona

Barca thủng lưới ngay phút thứ 4, từ đường chuyền hỏng của hậu vệ Jules Kounde. Sự lo lắng của các CĐV tại Camp Nou càng dồn nén khi suốt những phút còn lại của hiệp một, dù tạo ra tới ba cơ hội ngon ăn từ 12 cú dứt điểm, đội nhà không thể đưa bóng vào lưới đại diện Đan Mạch. Họ phải chờ sang hiệp hai để được bùng nổ cảm xúc với bàn ngược dòng.

Đội bóng Catalonia ra sân với một đội hình không có tiền vệ trung tâm đúng nghĩa, do Pedri chấn thương, còn Frenkie De Jong bị treo giò vì đủ quota thẻ. Eric Garcia, sở trường là trung vệ, được Flick đôn lên chơi ở vị trí mỏ neo, thay vì những tiền vệ thuần túy như Casado hay Bernal.

HLV người Đức dường như muốn dùng Garcia làm bệ đỡ cho cặp tiền vệ thiên hướng tấn công Dani Olmo và Fermin Lopez. Bộ đôi này, kết hợp cùng bộ ba Lewandowski, Raphinha và Yamal, cho thấy mục tiêu không gì khác là "dội mưa bàn thắng" vào lưới Copenhagen - đội thủng lưới trung bình 2,4 bàn mỗi trận tại Champions League mùa này. Nhưng sự mất cân đối này phần nào đã làm rối hệ thống, hệ quả là Copenhagen tận dụng, đánh thẳng trung lộ để mở tỷ số từ sớm.

Dù ai thi đấu hay đối thủ là ai, những sai lầm chết người nơi hàng thủ vẫn là căn bệnh kinh niên của Barca. Gerard Martin, người buộc phải đá trung vệ sau sự ra đi của Inigo Martinez, trải qua buổi tối vất vả, nhưng vẫn không thể giúp Barca tránh khỏi trận thứ 11 liên tiếp bị thủng lưới tại Champions League.

Phản ứng sau đó của Barca khá sốt ruột, cứ như thể họ nôn nóng tìm bàn thứ hai trước khi có bàn gỡ. Các cơ hội của Lewandowski hay Yamal đều bị khước từ trước Kotarski xuất sắc trong khung gỗ đối phương. Garcia cũng đen đủi khi bị cột dọc và thủ môn đối phương từ chối bàn thắng.

Lối chơi của chủ nhà chỉ thực sự khởi sắc nhờ những khoảnh khắc đột biến cá nhân từ Yamal. Đầu hiệp hai, giữa bầu không khí căng thẳng, Olmo cho thấy sự điềm tĩnh với đường chuyền xé toang hàng thủ để Yamal thoát xuống bên cánh phải. Ngôi sao 18 tuổi tăng tốc rồi dọn cỗ để Lewandowski dứt điểm cận thành gỡ hòa 1-1.

Nút thắt được tháo gỡ khi Bernal vào thay Garcia, người phải rời sân do choáng ở vùng đầu sau một va chạm. Yamal tiếp tục sắm vai đầu tàu, kéo cả đội hình lẫn tinh thần Barca đi lên. Hai bàn thắng đến dồn dập: một pha dứt điểm đập chân hậu vệ đổi hướng của chính sao mai này và một quả phạt đền thành công của thủ quân Raphinha.

Dẫn trước 3-1, các học trò của Flick chơi thong dong và Rashford khép lại bữa tiệc bằng bàn ấn định tỷ số từ đá phạt hàng rào.

Trong một lượt đấu mà 30 trong 36 đội phải tử chiến cho tấm vé đi tiếp, niềm vui của Barca càng thêm trọn vẹn, khi đặt cạnh nỗi thất vọng của đại kình địch Real Madrid - đội thua sốc 2-4 trên sân Benfica.

Trận thua của Real, cộng hưởng với chiến thắng của thầy trò Flick, giúp Barca nhảy vọt từ vị trí thứ chín lên thứ 5 trên bảng điểm. Giờ đây, họ sẽ chờ đợi đối thủ tiếp theo trong nhóm PSG, Newcastle, Monaco hoặc Qarabag.

