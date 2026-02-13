Hãng con của Harley-Davidson chiếm 70% thị trường xe máy điện Mỹ

LiveWire - công ty con thuộc Harley-Davidson - chiếm phần lớn thị phần trong phân khúc xe máy điện công suất trên 50 mã lực trong 2025.

Trong năm 2025, LiveWire (tách ra từ Harley-Davidson năm 2022) bán được 653 chiếc xe máy điện, tăng 7% so với 612 xe của năm 2024. Nhờ vậy, LiveWire giữ vị trí số một tại thị trường Mỹ, chiếm 70% thị phần. Phần còn lại thuộc về các thương hiệu như Zero, Kawasaki, Sur-Ron, Ryvid.

Tuy nhiên, vị trí số một về doanh số không có nghĩa mọi thứ khác đều khả quan. LiveWire vẫn thua lỗ trong năm 2025, dù mức lỗ ít hơn 2024. Trong cả năm qua, hãng ghi nhận khoản lỗ hoạt động 75 triệu USD so với 109,8 triệu USD của năm trước.

Doanh thu cũng giảm nhẹ, ở mức 25,7 triệu USD cho cả năm 2025, so với 26,4 triệu USD năm 2024.

S2 Del Mar - xe máy điện bán chạy hàng đầu của LiveWire. Ảnh: LiveWire

Một thực tế khác, dù LiveWire thống trị ở một phân khúc, thì phân khúc này vẫn rất nhỏ, hay chỉ là một thị trường ngách. Doanh thu trong phân khúc xe máy điện thực tế đã giảm 28% so với năm trước, từ 8,4 triệu USD năm 2024 xuống còn 6,1 triệu USD năm 2025.

Nhưng LiveWire vẫn còn mảng kinh doanh khác: Stacyc. Stacyc bán xe đạp điện cho trẻ em và gần đây bổ sung xe máy điện cỡ nhỏ cho thanh thiếu niên. Đây mới là nơi mà số lượng sản phẩm thực sự được bán ra. Năm 2025, Stacyc bán được 21.633 xe.

Những con số cũng phản ánh thực tế của thị trường xe máy điện tại Mỹ, khi không có nhiều mẫu xe hợp pháp lưu thông trên đường phố.

Energica - thương hiệu xe máy điện Italy - vốn tăng trưởng nhanh chóng tại thị trường Mỹ, với doanh số tăng gấp đôi vào năm 2022 sau khi tăng gấp 5 lần trong những năm trước đó cùng việc thành lập hơn 25 điểm bán hàng tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, công ty đã phải tiến hành thanh lý theo quyết định của tòa án vào tháng 10/2024 do các vấn đề tài chính.

Mặc dù Energica đang trong quá trình hồi sinh nhờ một số nhà đầu tư Singapore, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn.

Zero, hoạt động trong lĩnh vực xe máy điện lâu hơn cả Energica và LiveWire, lại có sự khác biệt. Dù sản xuất một số mẫu xe máy hợp pháp trên đường phố với công suất trên 50 mã lực, Zero nổi tiếng hơn với các lựa chọn xe địa hình và xe đa dụng.

Verge, đến từ Phần Lan và bắt đầu thiết lập sự hiện diện tại Mỹ vào năm 2024, vẫn là một thương hiệu cao cấp hơn là loại xe hàng ngày trên đường phố. Môtô điện Verge được ví như chiếc Lamborghini mà ai đó thỉnh thoảng bắt gặp.

Mỹ Anh (theo Electrek, RideApart)