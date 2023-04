Hàng chục tỷ đồng tiền bán tour tại hội chợ du lịch

Doanh thu hàng chục tỷ đồng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam khiến các doanh nghiệp lữ hành hài lòng, dù kết quả chưa bằng trước dịch.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2023 (VITM 2023) kết thúc chiều 16/4. Năm nay, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi do trời mưa suốt gần ba ngày, ảnh hưởng tới các hoạt động, nhiều doanh nghiệp lữ hành vẫn ghi nhận doanh thu tốt.

Sau 4 ngày, có khoảng hơn 60.000 lượt khách, hơn 10.000 tour và sản phẩm du lịch được bán ra. Vietravel thu khoảng 17 tỷ đồng với lượng khách tham quan gian hàng, đăng ký tour đạt 7.000 lượt. Flamingo Redtours báo cáo doanh thu khoảng 9,5 tỷ đồng. Best Price ghi nhận mức hơn 2 tỷ đồng. Doanh thu được báo cáo không hoàn toàn tại hội chợ mà đã được tính gộp trong tương lai. Ví dụ, một khách chốt tour 50 triệu đồng nhưng sẽ chỉ cọc trước khoảng 5 triệu đồng để giữ chỗ giá tốt.

Khách tham quan tại một gian hàng du lịch trong nước. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Phạm Văn Bảy, Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Du lịch Vietravel, nhận xét quy mô của VITM 2023 đã đạt được khoảng 70% so với năm 2019 và gấp gần 3,5 lần so với 2022, khi hội chợ vừa mở lại sau Covid-19.

Với sức chi trung bình mỗi du khách vào khoảng 10-20 triệu đồng, ông Bảy cho rằng đây là tín hiệu mừng. Điều này cho thấy du khách không đến nỗi "quá thắt chặt hầu bao". Với mức giá, thời gian hợp lý, họ vẫn sẽ chi tiền cho hoạt động này dù kinh tế ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Covid-19 kéo dài. "VITM 2023 cho các doanh nghiệp lữ hành thấy du lịch Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển và chúng tôi vẫn còn lý do để tồn tại", ông Bảy nói.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, cho biết VITM 2023 là dịp tốt để các doanh nghiệp lữ hành đưa các sản phẩm giá tốt tới gần hơn với khách hàng. Tỷ lệ chốt đơn sau hội chợ dự kiến còn tăng bởi có lượng lớn khách hàng không mua tour ngay mà chỉ đi tham khảo, nắm thông tin doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lữ hành nhận xét doanh thu có thể còn tốt hơn nếu điều kiện thời tiết ủng hộ. Ông Tú cho biết lượng khách đến tham quan và chơi trò chơi trúng thưởng tại gian hàng chỉ bằng 50% mọi năm.

Bên cạnh đó, VITM 2023 cũng cho thấy những thay đổi trong xu hướng du lịch của khách Việt. Thay vì chọn các điểm đến trong nước, du khách đang quan tâm nhiều hơn đến các hành trình quốc tế. Trong 4 ngày hội chợ, Lữ hành Vietluxtour đã phục vụ cả chục nghìn lượt khách, trong đó có khoảng 60% yêu cầu tư vấn tour nước ngoài.

Các tour châu Á hè có mức giá từ 7 đến 15 triệu đồng là các tour Thái Lan, Bali (Indonesia), Singapore - Malaysia có lượng khách nhờ tư vấn và đăng ký đông nhất. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị và Truyền thông Vietluxtour cho biết các sản phẩm tour Thái Lan hay Phượng Hoàng cổ trấn (Trung Quốc) được quan tâm nhất trong các điểm đến châu Á. Công ty sẽ chuẩn bị lượng lớn vé để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong hè này.

Best Price cũng có ghi nhận tương tự khi tour bán được nhiều nhất ở hội chợ là Hà Nội - Bangkok - Pattaya 5 ngày 4 đêm giá 7,8 triệu đồng. So với hành trình tương tự nhưng với hãng hàng không giá rẻ, tour này giá cao hơn khoảng 1 triệu đồng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 700.000 đồng so với ngày thường. Nhiều du khách lớn tuổi quan tâm đến tour này.

Ngoài ra, các công ty lữ hành cũng ghi nhận một số tour bán tốt là Hàn Quốc (khoảng 12 triệu đồng), Nhật Bản (khoảng từ 24 triệu đồng), Trung Quốc (từ 8 triệu đồng).

"Khách hàng tại VITM 2023 mua rất nhiều tour có mức giá trung bình, khoảng 7 triệu đồng đến trên dưới 10 triệu đồng. Các tour đắt tiền hơn như đi châu Âu, châu Mỹ vẫn khá kén khách", bà Ngô Thị Nga, Giám đốc Postum Travel, nói. Đồng thời, bà cho biết lượng khách đặt các tour đắt tiền (khoảng trên 40 triệu đồng) chỉ chiếm tầm 15% tổng lượng khách mua tour tại hội chợ.

Khá kén khách nhưng một số đơn vị vẫn ghi nhận bán được các tour đắt. Flamingo Redtours cho biết bán được hai tour đi miền Nam nước Pháp - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha với giá gần 80 triệu đồng một người cho hai du khách ở Cầu Giấy (Hà Nội). Ngoài ra, công ty cũng bán được hai tour đi Anh - Scotland với giá khoảng 74 triệu đồng đồng người cho một du khách nữ. Do mua tại hội chợ, du khách được giảm 10 triệu đồng so với giá trị thực và đã đặt cọc trước 6 triệu đồng để giữ chỗ.

Khách chốt tour Anh - Scotland với tổng giá trị lên tới gần 138 triệu đồng cho 2 người tại Flamingo Redtours. Ảnh: Flamingo

Một xu hướng khác được các công ty du lịch nhận thấy là du khách đã dần quen với việc sử dụng công nghệ khi du lịch. Chính các gian hàng cũng áp dụng công nghệ để việc tra cứu thông tin, hành trình tour của du khách trở nên dễ dàng hơn thay vì sử dụng nhiều tờ rơi tốn kém, ảnh hưởng đến môi trường như trước.

Tú Nguyễn