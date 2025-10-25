Đàn cua khổng lồ khởi động cuộc di cư hàng năm trên đảo Giáng sinh từ nơi ở trong rừng đến bãi biển để đẻ trứng, biến mọi con đường thành tấm thảm đỏ rực.

Hàng chục triệu cua đỏ bắt đầu cuộc di cư hàng năm Đàn cua đỏ di cư tới bãi biển trên đảo Giáng sinh. Video: Guardian

Theo Independent, Alexia Jankowski, quản lý ở Vườn quốc gia đảo Giáng sinh, hôm 23/10 xác nhận hòn đảo giữa Ấn Độ Dương nằm gần đất liền Australia và đảo Java của Indonesia, chứa 200 triệu con cua đỏ (Gecarcoidea natalis) đặc hữu, trong đó khoảng 100 triệu con sẽ di chuyển ra bờ biển để sinh sản. Hành trình năm nay được kích hoạt bởi sự xuất hiện của cơn mưa mùa hè ở Nam bán cầu vào cuối tuần trước.

Theo Jankowski, những con cua tìm nơi râm mát vào buổi trưa trong khi sáng sớm và chiều muộn là thời điểm chúng thực hiện cuộc diễu hành chậm rãi qua nhiều con đường và khu vườn. 1.200 người dân sống trên đảo thường làm mọi cách để tránh cản trở thảm cua đi qua các con đường.

Theo CINP, thông thường cuộc di cư của cua đỏ bắt đầu với trận mưa đầu tiên của mùa mưa, rơi vào tháng 10 hoặc 11, nhưng đôi khi có thể muộn đến vào tháng 12 hoặc tháng 1. Cua đỏ trên khắp hòn đảo rời khỏi nơi ở cùng lúc và bắt đầu hành trình về phía biển để giao phối và sinh sản. Cua đực dẫn đầu cuộc di cư và cua cái tham gia dọc đường. Khi tới bãi biển, cua đực đào hang để cua cái đẻ và ấp trứng trong vòng hai tuần. Mỗi con cua cái có thể sản xuất tới 100.000 trứng. Dự kiến, năm nay cua cái sẽ thả trứng vào biển vào ngày 14 hoặc 15/11, trong tuần trăng cuối cùng.

Ấu trùng cua đỏ nở từ trứng ngay khi tiếp xúc với nước biển. Chúng phát triển qua nhiều giai đoạn trong tháng tiếp theo, cuối cùng trở thành sinh vật giống tôm gọi là megalopae, tập trung trong các hồ gần bờ 1-2 ngày cho đến khi thành cua con hoàn chỉnh và nổi khỏi mặt nước.

Với kích thước khoảng 5 mm, cua non bắt đầu hành trình vào đất liền và mất khoảng 9 ngày để đến nơi an toàn. Tại đó, chúng ẩn mình trong các mỏm đá và mảnh rừng suốt ba năm đầu đời. Tuy nhiên, phần lớn ấu trùng có thể bị cá nhỏ, cá đuối manta và cá mập voi khổng lồ gần đảo Giáng sinh ăn thịt. Tuy nhiên, một hoặc hai lần mỗi thập kỷ, một số lượng lớn cua non sẽ sống sót, đủ để duy trì quần thể cua đỏ trên đảo. Từ đầu những năm 2000, quần thể cua đỏ trên đảo Giáng sinh gần như tăng gấp đôi từ khi giới thiệu loài vi ong giúp ngăn chặn mối đe dọa từ kiến điên vàng.

An Khang (Theo Independent, CINP, People)