Hàng chục trẻ sơ sinh Anh nghi ngộ độc sữa nhiễm khuẩn

Cơ quan An ninh Y tế Anh ghi nhận 36 trường hợp trẻ dưới một tuổi bị nôn mửa, tiêu chảy, trùng khớp với triệu chứng ngộ độc cereulide sau khi dùng sữa công thức của Nestlé và Danone.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 5/2, các bệnh nhi đều đã sử dụng những dòng sữa nằm trong diện cảnh báo thu hồi trước đó. Độc tố nghi vấn là cereulide - một hoạt chất bền nhiệt, khó tiêu diệt qua đun nấu thông thường và gây ra các triệu chứng tiêu hóa cấp tính như buồn nôn, vã mồ hôi, co thắt dạ dày chỉ thời gian ngắn sau khi tiêu thụ.

Danone Anh thông báo thu hồi sản phẩm sữa Aptamil First Infant Formula 800 gram, hôm 24/1. Ảnh: Website Aptamil

BBC đưa trong 36 ca nghi nhiễm, nước Anh chiếm đa số với 24 trường hợp, tiếp đó là Scotland (7), xứ Wales (3) và Bắc Ireland (1). Bà Gauri Godbole, đại diện UKHSA, nhận định số ca bệnh này nằm trong dự tính của cơ quan chức năng do các lô sản phẩm lỗi đã lưu hành trên thị trường trước khi lệnh thu hồi có hiệu lực. May mắn, chưa ghi nhận trường hợp nào nguy kịch. Hệ thống giám sát y tế quốc gia cũng chưa thấy sự gia tăng bất thường về tình trạng nôn mửa ở trẻ dưới một tuổi so với cùng kỳ hàng năm, cho thấy chưa có dấu hiệu bùng phát diện rộng.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) xác định nguồn gốc độc tố nằm trong thành phần dầu axit arachidonic - một loại phụ gia bổ sung dưỡng chất thiết yếu giúp sữa công thức mô phỏng sữa mẹ. Đơn vị này đang mở rộng điều tra chuỗi cung ứng quốc tế và phối hợp với nhà sản xuất để truy xuất, loại bỏ toàn bộ nguồn hàng lỗi khỏi kệ.

Bà Rebecca Sudworth, Giám đốc Chính sách FSA, yêu cầu các doanh nghiệp phải giải trình nguyên nhân sai sót và cam kết không tái diễn. Cơ quan này khẳng định sẵn sàng áp dụng các biện pháp can thiệp cứng rắn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. FSA khuyến cáo người tiêu dùng lập tức dừng sử dụng các sản phẩm trong diện ảnh hưởng và đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Về phía doanh nghiệp, Danone xác nhận lô hàng bị ảnh hưởng là loại hộp 800 gram có hạn sử dụng đến 31/10/2026. Nestlé cũng công bố danh sách các lô sữa bột SMA và sữa công thức thuộc diện thu hồi trên website chính thức.

Pháp hiện cũng mở hai cuộc điều tra hình sự liên quan cái chết của hai trẻ sơ sinh từng sử dụng sữa Nestlé thuộc diện nghi nhiễm khuẩn, chưa có kết luận cuối cùng.

Làn sóng thu hồi sữa bắt đầu từ cuối tháng 12/2025, sau khi một nhà máy cung ứng nguyên liệu tại Trung Quốc phát hiện độc tố cereulide. Đơn vị này là đối tác của nhiều tập đoàn lớn như Nestlé, Danone và Lactalis. Sự cố buộc Nestlé phải thu hồi sản phẩm tại hàng loạt quốc gia châu Âu trước khi phạm vi ảnh hưởng lan rộng sang châu Phi, châu Mỹ và châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

Bình Minh (Theo BBC, The Guardian)