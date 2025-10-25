Hàng chục thương hiệu xa xỉ tại triển lãm ở Hà Nội

Triển lãm do nhà phân phối Tam Sơn tổ chức dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu, quy tụ hàng chục thương hiệu xa xỉ được phân phối chính hãng tại Việt Nam như: Hermès, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp, Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque, và Hanoia.

Không gian trưng bày rộng 1.000 m2, gồm nhiều căn phòng theo từng chủ đề khác nhau, dẫn dắt cảm xúc người xem đến với những thông điệp sáng tạo của Tam Sơn, kết hợp hơn 100 tác phẩm, vật phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng. Trong ảnh là phòng Giao Thoa, nơi trưng bày 20 bìa tạp chí tái hiện cột mốc 20 năm Tam Sơn kết hợp các đối tác truyền thông. Cuối căn phòng là tác phẩm Phong cảnh của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, được chế tác từ hàng trăm mảnh sơn mài Hanoia có kích thước, hình dáng và độ chuyển màu sắc khác nhau.