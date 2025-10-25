Hàng chục thương hiệu xa xỉ tại triển lãm ở Hà Nội

Triển lãm do nhà phân phối Tam Sơn tổ chức dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu, quy tụ hàng chục thương hiệu xa xỉ được phân phối chính hãng tại Việt Nam như: Hermès, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp, Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque, và Hanoia.
Không gian trưng bày rộng 1.000 m2, gồm nhiều căn phòng theo từng chủ đề khác nhau, dẫn dắt cảm xúc người xem đến với những thông điệp sáng tạo của Tam Sơn, kết hợp hơn 100 tác phẩm, vật phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng. Trong ảnh là phòng Giao Thoa, nơi trưng bày 20 bìa tạp chí tái hiện cột mốc 20 năm Tam Sơn kết hợp các đối tác truyền thông. Cuối căn phòng là tác phẩm Phong cảnh của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, được chế tác từ hàng trăm mảnh sơn mài Hanoia có kích thước, hình dáng và độ chuyển màu sắc khác nhau.
Triển lãm do nhà phân phối Tam Sơn tổ chức dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thương hiệu, quy tụ hàng chục thương hiệu xa xỉ được phân phối chính hãng tại Việt Nam như: Hermès, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp, Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque, và Hanoia.
Không gian trưng bày rộng 1.000 m2, gồm nhiều căn phòng theo từng chủ đề khác nhau, dẫn dắt cảm xúc người xem đến với những thông điệp sáng tạo của Tam Sơn, kết hợp hơn 100 tác phẩm, vật phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng. Trong ảnh là phòng Giao Thoa, nơi trưng bày 20 bìa tạp chí tái hiện cột mốc 20 năm Tam Sơn kết hợp các đối tác truyền thông. Cuối căn phòng là tác phẩm Phong cảnh của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, được chế tác từ hàng trăm mảnh sơn mài Hanoia có kích thước, hình dáng và độ chuyển màu sắc khác nhau.
Trước khi rời sảnh Giao Thoa, người xem được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật sắp đặt của thương hiệu thời trang Loewe, kết hợp nghệ sĩ Joe Brainard mang nhiều màu sắc đương đại, pha những mảng màu sắc và văn hóa Việt Nam.
Trong sảnh này cũng trưng bày bộ ảnh từ chiến dịch New Horizons của thương hiệu vali cao cấp Rimowa, cũng như hai dòng nước hoa Tam Dao và Do Son của thương hiệu Diptyque đến từ Paris (Pháp), được hãng chế tác lấy cảm hứng từ hai địa danh nổi tiếng của Việt Nam.
Trước khi rời sảnh Giao Thoa, người xem được chiêm ngưỡng không gian nghệ thuật sắp đặt của thương hiệu thời trang Loewe, kết hợp nghệ sĩ Joe Brainard mang nhiều màu sắc đương đại, pha những mảng màu sắc và văn hóa Việt Nam.
Trong sảnh này cũng trưng bày bộ ảnh từ chiến dịch New Horizons của thương hiệu vali cao cấp Rimowa, cũng như hai dòng nước hoa Tam Dao và Do Son của thương hiệu Diptyque đến từ Paris (Pháp), được hãng chế tác lấy cảm hứng từ hai địa danh nổi tiếng của Việt Nam.
Đến với phòng Di Sản, người xem sẽ ngắm nhìn các bộ sưu tập thời trang từ nhiều thập niên trước, được trích xuất từ kho lưu trữ của các nhà mốt hàng đầu thế giới. Đơn cử, mẫu áo thứ ba từ trái qua nằm trong bộ sưu tập Thu Đông năm 1983 do nhà sáng lập Kenzo Takada thiết kế. Thời gian này được coi là một trong những mốc sáng tạo đỉnh cao của ông, mang cảm hứng trang phục truyền thống xứ hoa anh đào, cùng họa tiết hiện đại vào thời bấy giờ.
Chính giữa căn phòng là không gian của Hermès với chiếc Birkin Faubourg phiên bản giới hạn, một trong những chiếc túi Birkin đắt giá nhất thế giới. Mặt túi lấy cảm hứng từ mặt tiền cửa hàng flagship lịch sử của nhà mốt tại Paris, chế tác theo kỹ thuật Sellier hiếm thấy.
Đến với phòng Di Sản, người xem sẽ ngắm nhìn các bộ sưu tập thời trang từ nhiều thập niên trước, được trích xuất từ kho lưu trữ của các nhà mốt hàng đầu thế giới. Đơn cử, mẫu áo thứ ba từ trái qua nằm trong bộ sưu tập Thu Đông năm 1983 do nhà sáng lập Kenzo Takada thiết kế. Thời gian này được coi là một trong những mốc sáng tạo đỉnh cao của ông, mang cảm hứng trang phục truyền thống xứ hoa anh đào, cùng họa tiết hiện đại vào thời bấy giờ.
Chính giữa căn phòng là không gian của Hermès với chiếc Birkin Faubourg phiên bản giới hạn, một trong những chiếc túi Birkin đắt giá nhất thế giới. Mặt túi lấy cảm hứng từ mặt tiền cửa hàng flagship lịch sử của nhà mốt tại Paris, chế tác theo kỹ thuật Sellier hiếm thấy.
Tại triển lãm, lần đầu tiên Tam Sơn trưng bày thương hiệu đồng hồ Jaeger-LeCoultre, đánh dấu sự trở lại Việt Nam của hãng đồng hồ Thụy Sĩ được giới mộ điệu vinh danh Watchmaker’s watchmaker, nhà chế tác cho các nhà chế tác. Jaeger-LeCoultre là một trong số ít thương hiệu có khả năng tự sản xuất hầu hết linh kiện trong cùng một nhà máy, từng cung cấp bộ máy cho những Patek Philippe, Audemars Piguet, hay Vacheron Constantin.
Trong ảnh là mẫu đồng hồ Jaeger-LeCoultre Reverso, một trong những bộ sưu tập biểu tượng nhất của hãng với tùy chọn màu vàng hồng hoặc vàng trắng. Chiếc Reverso trưng bày là phiên bản đặc biệt, chế tác dành riêng cho thị trường Việt Nam với dải đất hình chữ S màu đỏ, có cơ chế mặt xoay (Reverible Case) theo sở thích của chủ nhân.
Tại triển lãm, lần đầu tiên Tam Sơn trưng bày thương hiệu đồng hồ Jaeger-LeCoultre, đánh dấu sự trở lại Việt Nam của hãng đồng hồ Thụy Sĩ được giới mộ điệu vinh danh Watchmaker’s watchmaker, nhà chế tác cho các nhà chế tác. Jaeger-LeCoultre là một trong số ít thương hiệu có khả năng tự sản xuất hầu hết linh kiện trong cùng một nhà máy, từng cung cấp bộ máy cho những Patek Philippe, Audemars Piguet, hay Vacheron Constantin.
Trong ảnh là mẫu đồng hồ Jaeger-LeCoultre Reverso, một trong những bộ sưu tập biểu tượng nhất của hãng với tùy chọn màu vàng hồng hoặc vàng trắng. Chiếc Reverso trưng bày là phiên bản đặc biệt, chế tác dành riêng cho thị trường Việt Nam với dải đất hình chữ S màu đỏ, có cơ chế mặt xoay (Reverible Case) theo sở thích của chủ nhân.
Không gian tiếp theo ở triển lãm là căn phòng Kiệt Tác, với trung tâm là mẫu túi Hermès Kelly Wooden Bag (Kelly en bois d’arolle), một phiên bản đặc biệt và cực hiếm của dòng Hermès Kelly. Dựa trên cấu trúc túi Kelly kinh điển, phần thân được chế tác từ gỗ thay vì da thông thường, trong khi tay cầm và nắp bọc da để giữ tính mềm mại và tiện dụng. Tùy phiên bản và tình trạng, mẫu túi này có thể có giá từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu USD.
Không gian tiếp theo ở triển lãm là căn phòng Kiệt Tác, với trung tâm là mẫu túi Hermès Kelly Wooden Bag (Kelly en bois d’arolle), một phiên bản đặc biệt và cực hiếm của dòng Hermès Kelly. Dựa trên cấu trúc túi Kelly kinh điển, phần thân được chế tác từ gỗ thay vì da thông thường, trong khi tay cầm và nắp bọc da để giữ tính mềm mại và tiện dụng. Tùy phiên bản và tình trạng, mẫu túi này có thể có giá từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu USD.
Trong căn phòng Kiệt Tác, triển lãm trưng bày các chế tác trang sức và đồng hồ cao cấp đến từ Chaumet, Piaget hay Patek Philippe. Gắn trên bức tường (trái) là hệ thống loa Bang & Olufsen Beosound Shape, có khả năng sắp xếp dạng mô-đun, tùy biến màu sắc phù hợp không gian nội thất nhằm tạo nên tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong không gian.
Trong căn phòng Kiệt Tác, triển lãm trưng bày các chế tác trang sức và đồng hồ cao cấp đến từ Chaumet, Piaget hay Patek Philippe. Gắn trên bức tường (trái) là hệ thống loa Bang & Olufsen Beosound Shape, có khả năng sắp xếp dạng mô-đun, tùy biến màu sắc phù hợp không gian nội thất nhằm tạo nên tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong không gian.
Mẫu đồng hồ Patek Philippe Calatrava - Reference 5077 nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật thủ công hiếm (Rare Handcrafts), thường được sản xuất rất giới hạn hoặc độc bản. Trong ảnh là chiếc thuộc sở hữu của một khách hàng tại Việt Nam, có họa tiết chủ đề thiên nhiên được chế tác tráng men thủ công (cloisonné enamel dial) tinh xảo. Ngoài ra, mẫu đồng hồ này cũng có tính năng điểm chuông Minute Repeater.
Mẫu đồng hồ Patek Philippe Calatrava - Reference 5077 nằm trong bộ sưu tập nghệ thuật thủ công hiếm (Rare Handcrafts), thường được sản xuất rất giới hạn hoặc độc bản. Trong ảnh là chiếc thuộc sở hữu của một khách hàng tại Việt Nam, có họa tiết chủ đề thiên nhiên được chế tác tráng men thủ công (cloisonné enamel dial) tinh xảo. Ngoài ra, mẫu đồng hồ này cũng có tính năng điểm chuông Minute Repeater.
Không gian phòng Nghệ Nhân đưa người xem đến những trải nghiệm nghề thủ công của các thương hiệu Hermès, Longchamp và Hanoia. Trong ảnh, một nghệ nhân Hermès thực hiện kỹ thuật khâu vắt sổ thủ công kiểu Roulotté. Sợi chỉ khâu có cùng màu viền khăn, được khâu từ mặt phải đến phần mép khăn, cuối cùng cuộn tròn và không để lộ đường viền chỉ.
Không gian phòng Nghệ Nhân đưa người xem đến những trải nghiệm nghề thủ công của các thương hiệu Hermès, Longchamp và Hanoia. Trong ảnh, một nghệ nhân Hermès thực hiện kỹ thuật khâu vắt sổ thủ công kiểu Roulotté. Sợi chỉ khâu có cùng màu viền khăn, được khâu từ mặt phải đến phần mép khăn, cuối cùng cuộn tròn và không để lộ đường viền chỉ.
Kế bên là những nghệ nhân từ Longchamp (Paris, Pháp) hoàn thiện thủ công những món đồ da của hãng, như chiếc ví đựng thẻ. Kỹ nghệ gia công đồ da là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tại Longchamp, đây cũng là thương hiệu đầu tiên bọc tẩu hút thuốc bằng chất liệu da co giãn, cho phép người dùng tùy chỉnh và cá nhân hóa sản phẩm.
Kế bên là những nghệ nhân từ Longchamp (Paris, Pháp) hoàn thiện thủ công những món đồ da của hãng, như chiếc ví đựng thẻ. Kỹ nghệ gia công đồ da là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu tại Longchamp, đây cũng là thương hiệu đầu tiên bọc tẩu hút thuốc bằng chất liệu da co giãn, cho phép người dùng tùy chỉnh và cá nhân hóa sản phẩm.
Không gian phòng Hòa Âm tiếp theo đưa người xem đến những trải nghiệm thị giác và thính giác, được sáng tạo bởi nhóm nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Căn phòng sử dụng 4 mẫu loa Phantom Ultimate 108 Db vừa được Devialet ra mắt tại Việt Nam, vang lên những thanh âm gợi nhắc về quá trình chế tác của nghề thủ công truyền thống, là những tiếng búa gõ, thuộc da, mài kim loại… thu âm trực tiếp tại xưởng.
Không gian phòng Hòa Âm tiếp theo đưa người xem đến những trải nghiệm thị giác và thính giác, được sáng tạo bởi nhóm nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Căn phòng sử dụng 4 mẫu loa Phantom Ultimate 108 Db vừa được Devialet ra mắt tại Việt Nam, vang lên những thanh âm gợi nhắc về quá trình chế tác của nghề thủ công truyền thống, là những tiếng búa gõ, thuộc da, mài kim loại… thu âm trực tiếp tại xưởng.
Căn phòng cuối cùng – Mộng Ước là thế giới mê hoặc, trừu tượng do ba nghệ sĩ thị giác Việt Nam sáng tạo. Trong ảnh là tác phẩm Thiêng Thở của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương, mô tả mặt hồ tĩnh lặng ban đêm, với đốm sáng là những con đom đóm, nhưng tất cả được treo ngược. Toàn bộ vật liệu sử dụng trong tác phẩm là loại tái chế, gam màu lấy từ chính những chiếc túi nilon đã qua sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Căn phòng cuối cùng – Mộng Ước là thế giới mê hoặc, trừu tượng do ba nghệ sĩ thị giác Việt Nam sáng tạo. Trong ảnh là tác phẩm Thiêng Thở của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương, mô tả mặt hồ tĩnh lặng ban đêm, với đốm sáng là những con đom đóm, nhưng tất cả được treo ngược. Toàn bộ vật liệu sử dụng trong tác phẩm là loại tái chế, gam màu lấy từ chính những chiếc túi nilon đã qua sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Không gian tiếp theo là những tiết tấu mộc, vang giọng hát của nghệ nhân Ca trù. Màn trình diễn Trướng rủ - Màn che của nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang, là tấm trướng mỏng với máy chiếu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), tự động khắc họa lên những hình ảnh theo lời trực tiếp của bản Ca trù đang vang vọng. Kết quả, hình ảnh không hề lặp lại trong suốt thời gian trình chiếu.
Không gian tiếp theo là những tiết tấu mộc, vang giọng hát của nghệ nhân Ca trù. Màn trình diễn Trướng rủ - Màn che của nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang, là tấm trướng mỏng với máy chiếu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), tự động khắc họa lên những hình ảnh theo lời trực tiếp của bản Ca trù đang vang vọng. Kết quả, hình ảnh không hề lặp lại trong suốt thời gian trình chiếu.
Không gian điểm dừng chân cuối của triển lãm phản ánh tầm nhìn của Tam Sơn, mô tả năng lượng sáng tạo có thể bắt nguồn từ quá khứ nhưng luôn hướng về phía trước. Tác phẩm do nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu hoàn thiện. “Không dừng lại ở truyền thống, Châu mở rộng thực hành sang sắp đặt, điêu khắc, âm thanh và hình ảnh động để tạo nên ngôn ngữ thị giác riêng với hình ảnh gợi mở, dẫn dắt người xem rọi vào tiềm thức của chính mình”, nữ nghệ sĩ cho biết.
Ngoài ra, triển lãm có sự tham gia của Giám tuyển Lê Thuận Uyên, cùng các nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu và nhóm Fustic.Studio. Đây là các gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ 8x và 9x, có nhiều điểm chung với những giá trị mà Tam Sơn theo đuổi.
Không gian điểm dừng chân cuối của triển lãm phản ánh tầm nhìn của Tam Sơn, mô tả năng lượng sáng tạo có thể bắt nguồn từ quá khứ nhưng luôn hướng về phía trước. Tác phẩm do nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu hoàn thiện. “Không dừng lại ở truyền thống, Châu mở rộng thực hành sang sắp đặt, điêu khắc, âm thanh và hình ảnh động để tạo nên ngôn ngữ thị giác riêng với hình ảnh gợi mở, dẫn dắt người xem rọi vào tiềm thức của chính mình”, nữ nghệ sĩ cho biết.
Ngoài ra, triển lãm có sự tham gia của Giám tuyển Lê Thuận Uyên, cùng các nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu và nhóm Fustic.Studio. Đây là các gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ 8x và 9x, có nhiều điểm chung với những giá trị mà Tam Sơn theo đuổi.
Triển lãm "Giao điểm Tinh hoa và Hành trình Sống tràn Cảm hứng" do Tam Sơn tổ chức diễn ra tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (phường Ba Đình), từ ngày 22/10 đến 2/11. Thời gian mở cửa cho công chúng từ 26/10 đến 2/11, từ 9h đến 17h.
Thông tin chi tiết của triển lãm tại đây và độc giả đăng ký tham dự triển lãm tại đây.
Quang Anh
Ảnh: Quang Anh - Tam Sơn