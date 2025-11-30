Hàng chục thiếu niên cầm hung khí gây náo loạn trung tâm Đà Nẵng

Từ mâu thuẫn trên TikTok, nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao gây náo loạn đường phố, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt 9 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn trên TikTok với nhóm tự xưng "Hòa Châu LMT", Trần Ái Quốc (15 tuổi) và rủ Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (15 tuổi) cùng nhiều thanh thiếu niên tham gia "giải quyết mâu thuẫn".

Nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ việc bị triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm này nhanh chóng tập hợp hàng chục người ở Liên Chiểu, Hòa Khánh, An Khê, Thanh Khê..., chuẩn bị dao tự chế, tuýp sắt gắn ba chĩa, bình xịt hơi cay và nhiều xe máy đã tháo biển số.

Tối 22/11, đám đông tại đường Âu Cơ và Nhà văn hóa thôn An Ngãi Tây 2, đi xe với tốc độ gần 100 km/h từ các tuyến đường Mê Linh, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Sinh Sắc...

Khi xuống trung tâm thành phố, nhóm này bị cáo buộc gây náo loạn các tuyến phố khác như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Trần Phú và 2/9, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trên đường tìm đối thủ, nhóm từng nhầm lẫn, đuổi theo xe của Nguyễn Viết Quốc Vương (13 tuổi) và Lê Nguyễn Thành Đạt (17 tuổi). Sau khi phát hiện nhầm, nhóm rủ hai thiếu niên này tham gia và tiếp tục mang hung khí chạy trên nhiều tuyến phố.

Không tìm được đối thủ "Hòa Châu LMT", rạng sáng 23/11, cả nhóm quay về Hòa Khánh và cất giấu dao tự chế, tuýp sắt và bình xịt hơi cay.

Công an đã triệu tập 24 thanh thiếu niên có liên quan, trong đó 9 người bị khởi tố.

Nhà chức trách thu 8 xe máy (nhiều xe không biển số), một tuýp kim loại gắn ba đầu nhọn dài 2,8 m, một dao tự chế dài 3,2 m, một tuýp sắt dài 4,6 m, ba dao tự chế khác và một bình xịt hơi cay.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò từng người liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Trường