Hàng chục thí sinh trượt oan được các đại học tiếp nhận

Ba trường đã tiếp nhận khoảng 25 thí sinh trượt oan tất cả nguyện vọng do bị "đỗ ảo" vào Đại học Sư phạm TP HCM, trường khác đang xem xét nhận 30 em.

Trước đó, nhiều thí sinh cho biết không đủ điểm vào trường Đại học Sư phạm TP HCM, nhưng hệ thống của trường lại báo trúng tuyển. Theo quy định của Bộ, thí sinh chỉ được đỗ một nguyện vọng duy nhất. Điều này khiến các em trượt nguyện vọng phía sau dù đáp ứng chuẩn đầu vào.

Trường Đại học Sư phạm TP HCM cho biết đây là lỗi kỹ thuật. Quá trình rà soát, trường nhận thấy nhiều em không đạt nhưng vẫn có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, trường đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện để các em được xét vào các nguyện vọng sau. Đồng thời, trường Đại học Sư phạm TP HCM liên hệ các trường mà nhóm này đã đặt nguyện vọng để tìm cách xử lý.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với những đơn vị khác để giải quyết thỏa đáng quyền lợi của thí sinh", nhà trường cho biết chiều 26/8.

Đại học Mở TP HCM chiều nay thông báo 18 em trúng tuyển bổ sung, chuyển từ Sư phạm TP HCM sang, vào các ngành Tâm lý học, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Luật,...

Các em được làm thủ tục nhập học trực tuyến ở trường ngay từ chiều 26/8 mà không cần xác nhận trên hệ thống của Bộ.

Danh sách các thí sinh được gọi trúng tuyển bổ sung vào trường Đại học Mở TP HCM do trước đó "đỗ ảo" vào trường Đại học Sư phạm TP HCM. Ảnh: Chụp màn hình

Một trường có đào tạo nhóm ngành Sư phạm ở TP HCM cũng nhận được danh sách khoảng 30 thí sinh thuộc diện trên nhưng cho biết cần xem xét bởi nếu tiếp nhận tất cả, trường bị vượt chỉ tiêu ở nhiều ngành. Trong khi đó, sinh viên nhóm này được hưởng chính sách miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng.

Hai trường khác thuộc khối Kinh tế, Kỹ thuật cho biết đã tiếp nhận khoảng 7 thí sinh.

"Trường đã liên hệ với các em này để thông báo làm thủ tục nhập học sớm", một cán bộ phụ trách tuyển sinh nói.

Hai ngày qua, hàng loạt thí sinh phản ánh sai sót khi đăng ký xét tuyển vào các trường như Đại học Giao thông vận tải TP HCM, Ngân hàng TP HCM, Sư phạm TP HCM, Ngoại thương...

Chiều 26/8, Bộ cho biết mỗi ngày tiếp nhận khoảng 20-30 trường hợp thắc mắc. Những sai sót chủ yếu nằm ở phần dữ liệu đầu vào (phương thức, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ...). Một số sai sót do thao tác bằng tay trong quá trình xét tuyển.

"Cho đến nay, hầu hết trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định", Bộ thông tin. "Tất cả thí sinh đủ điều kiện chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn".

Các thí sinh ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

