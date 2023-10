Hàng chục tài xế dương tính với chất ma túy

Đồng NaiTrong một tuần ra quân xử lý vi phạm sau vụ xe khách Thành Bưởi gây tai nạn 5 người chết, cảnh sát phát hiện 363 trường hợp vi phạm, 31 người dương tính với chất ma túy.

CSGT kiểm tra xe quá tải 110% trên quốc lộ 51 qua huyện Long Thành. Ảnh: Thái Hà

Ngày 21/10, Công an Đồng Nai cho biết đã thành lập 2 tổ công tác đặc biệt gồm CSGT, Cơ động, Thanh tra, Công tác Đảng và lực lượng chính trị đảm bảo an toàn trên các tuyến quốc lộ có nguy cơ xảy ra tai nạn cao như 1A, 20 và 51.

Cảnh sát đã phạt hơn 1,8 tỷ đồng, tước 156 giấy phép lái xe, tạm giữ 197 ôtô, xe máy. Trong đó có 146 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 80 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng... Đặc biệt, có 31 trường hợp lái xe mà trong cơ thể có chất ma túy.

Như hôm 13/10, tổ công tác đặc biệt tuần tra trên tuyến quốc lộ 20, khi đến thị trấn Tân Phú thì phát hiện xe buýt số 16 tuyến Biên Hòa - Tân Phú có dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông nên kiểm tra. Qua xét nghiệm nhanh, tài xế dương tính với chất ma túy. Ba ngày sau, lực lượng tiếp tục phát hiện cả tài xế và phụ xe tải chở nông sản từ Lâm Đồng về TP HCM trong tình trạng tương tự.

CSGT xử lý tài xế xe buýt có sử dụng ma túy trên quốc lộ 20. Ảnh: Thái Hà

Chỉ đạo 2 tổ công tác trên, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, yêu cầu các thành viên làm việc với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Tuyệt đối nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương can thiệp, tác động vào hoạt động xử lý vi phạm của tổ công tác.

"Nếu phát hiện người vi phạm là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang thì ngoài việc xử lý theo quy định, phải gửi thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định", ông Quang nói.

Phước Tuấn