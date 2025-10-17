Hàng chục phóng viên rời Lầu Năm Góc để phản đối siết quy định tác nghiệp

Hàng chục phóng viên nộp thẻ ra vào và rời Lầu Năm Góc, sau khi cơ quan này quy định họ phải xin phép Bộ trưởng Quốc phòng để đưa tin.

Các hãng tin Mỹ gần như nhất trí từ chối ký vào quy định tác nghiệp mới do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đưa ra, theo đó phóng viên chỉ được đưa tin về quân đội Mỹ sau khi ông Hegseth cho phép, dù là thông tin mật hay không. Những người không làm theo quy định này sẽ đối mặt nguy cơ bị thu hồi quyền tác nghiệp ở Lầu Năm Góc.

Ngay sau hạn chót "đồng thuận" do Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra vào 16h ngày 15/10, khoảng 40-50 nhà báo mang đồ dùng cá nhân, xếp hàng dọc hành lang Lầu Năm Góc, nộp thẻ và cùng nhau rời đi.

Ngay cả phóng viên của Newsmax, trang cánh hữu ủng hộ đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump, cũng rời đi, cho rằng quy định mới là "không cần thiết và quá nặng nề". Chỉ có trang One America News Network (OANN), được coi là "cơ quan ngôn luận" của phong trào MAGA, chấp hành quy định mới.

"Thật đáng buồn, nhưng tôi cũng rất tự hào về đội ngũ báo chí mà chúng tôi đã sát cánh cùng nhau", Nancy Youssef, phóng viên của Atlantic đã làm việc tại Lầu Năm Góc từ năm 2007, nói.

Các phóng viên rời khỏi Lầu Năm Góc, ngày 15/10. Ảnh: AP

Bộ trưởng Hegseth gọi các quy định mới là "lẽ thường", cho biết việc yêu cầu phóng viên ký vào văn bản đồng thuận để xác nhận họ đã biết về các quy định, không nhất thiết phải đồng ý với chúng. Các phóng viên nói hai điều này không khác gì nhau và đều khiến họ phải từ bỏ nhiều quyền tác nghiệp của mình.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ quy định mới của ông Hegseth. "Tôi nghĩ báo chí đang gây nhiều xáo trộn đối với hòa bình thế giới. Báo chí rất thiếu trung thực", ông Trump nói.

Các nhà báo cho biết ông Hegseth đã có những bước siết đưa tin trước khi ban hành quy định mới. Ông chỉ tổ chức hai họp báo chính thức, cấm phóng viên tự do đi lại trong nhiều khu vực của Lầu Năm Góc nếu không có người hộ tống, mở các cuộc điều tra về việc rò rỉ thông tin cho truyền thông.

Chưa rõ các quy định mới sẽ có tác động thực tế thế nào. Các hãng tin cam kết tiếp tục đưa tin về quân đội, dù ở bất kỳ điều kiện tác nghiệp nào. Khi không ký vào quy định mới, các hãng tin vẫn có thể được tự do đưa tin về quân đội Mỹ theo cách của họ.

Trước phản ứng từ các phóng viên và hãng tin, Bộ trưởng Hegseth chỉ dẫn lại tuyên bố của họ trên X, kèm biểu tượng vẫy tay chào tạm biệt.

Đức Trung (Theo AP, CNN)