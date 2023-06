Hàng chục người ở miền Tây bị đánh tráo sổ đỏ

Cần ThơÍt nhất 13 chủ nhà đất ở các tỉnh miền Tây bị Lưu Hoàng Hải cùng đồng phạm dàn cảnh mua bán để đánh tráo sổ đỏ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 29/6, Hải cùng Nguyễn Ánh Kiệt, Vũ Thị Lan, Trần Minh Trung (35-58 tuổi, ngụ TP HCM, Bình Dương) và 18 đồng phạm bị TAND TP Cần Thơ xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo Điều 174 và 341 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt 3-20 năm tù. Phiên tòa dự kiến diễn ra hai ngày.

Bị cáo Lưu Hoàng Hải (đứng) cùng các đồng phạm tại phiên toà, ngày 29/6. Ảnh: An Bình

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến đầu năm 2021, Hải, Kiệt, Lan, Trung cùng đồng phạm lên mạng xã hội tìm thông tin những người ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây cần bán nhà đất có giá trị cao để tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt.

Nhóm này liên hệ chủ nhà, nói muốn mua rồi đề nghị họ gửi bản photo hay hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), căn cước công dân, hộ khẩu... Tiếp đó, Lan và Trung chi tiền cho Kiệt thuê người làm giả sổ đỏ, giấy tờ liên quan các chủ nhà, đất với giá 7-9 triệu đồng mỗi giấy.

Hải cùng đồng phạm mang theo sổ đỏ giả, trong vai người đi mua nhà đất, gặp trực tiếp gia chủ đòi xem sổ đỏ thật. Nhóm này sẽ dàn cảnh, tìm cách đánh lạc hướng gia chủ rồi lấy sổ giả tráo sổ thật, bỏ đi.

Nhóm Hải thuê người đóng giả chủ nhà, đất (với giá 10-25 triệu đồng mỗi người) đến phòng công chứng để ký các hợp đồng ủy quyền hoặc chuyển nhượng sang tên cho đồng phạm; thuê người môi giới cầm cố, bán lại các bất động sản để lấy tiền chia nhau.

Đầu năm 2021, nhiều người phát hiện nhà, đất của mình bị sửa chữa, sang bán nên báo công an.

Theo điều tra, tại Cần Thơ, Hải cùng đồng phạm gây ra 5 vụ lừa đảo, làm giả, đánh tráo 8 sổ đỏ nhà, đất rồi đem cầm cố, thế chấp chiếm đoạt 19 tỷ đồng. Tổng giá trị thật những tài sản này gần 100 tỷ.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm Hải còn thực hiện 8 vụ khác tại các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp. Công an TP Cần Thơ phối hợp công an các địa phương tiếp tục điều tra, xử lý.

An Bình