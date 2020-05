Hàng chục người New York bị phạt vi phạm giãn cách

Hàng chục người New York bị phạt vì vi phạm quy định giãn cách xã hội khi đổ đến bãi biển và công viên tận hưởng cuối tuần mát mẻ.

Ủy viên Sở Cảnh sát New York Dermot Shea hôm 3/5 cho biết họ đã ban hành 51 lệnh triệu tập vào ngày hôm trước, hầu hết là do vi phạm quy định giãn cách xã hội. Nhiều người đã đổ đến các địa điểm nổi tiếng như Central Park ở quận Manhattan và bãi biển Rockaway ở quận Queens khi nhiệt độ ở tâm dịch của Mỹ tăng lên 21 độ C, sau một tuần mưa.

Người dân New York được phép ra ngoài tập thể dục với điều kiện duy trì khoảng cách 2 mét và đeo khẩu trang. Họ có thể bị phạt tới 1.000 USD nếu vi phạm quy định. Shea cho biết đã ghi vé phạt với 43 người tại các công viên và 8 người ở những địa điểm khác.

Người dân New York thư giãn tại Cầu tàu Phố Christopher trong Công viên sông Hudson, Manhattan, hôm 3/5. Ảnh: Twitter/Welcome2theBronx

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho hay ông biết người dân buồn chán nhưng họ không nên chủ quan trước số ca nhiễm nCoV giảm hay vì các bang khác đã tái mở cửa, bởi điều đó có thể dẫn tới một làn sóng bùng phát dịch lần hai.

New York báo cáo 280 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, giảm nhẹ so với 299 ca ngày trước đó và thấp hơn một nửa so với đỉnh điểm hơn 700 người chết/ngày vào tháng trước. Tuy nhiên, ông Cuomo khẳng định rằng Covid-19, dịch bệnh đã khiến hơn 24.600 người New York tử vong, vẫn chưa kết thúc.

"Không đeo khẩu trang là thiếu tôn trọng. Thiếu tôn trọng các y tá, bác sĩ, những người đã làm việc ở tuyến đầu, những nhân viên làm nghề vận tải. Các bạn đeo khẩu trang không phải cho bản thân mình mà còn đeo cho tôi", ông nói.

Cuomo cho biết chính quyền bang sẽ yêu cầu toàn bộ bệnh viện chuẩn bị nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân dự trữ trong 90 ngày, đề phòng làn sóng nhập viện do Covid-19 có thể xảy ra lần hai. Tất cả trường học, cao đẳng và đại học ở New York sẽ tiếp tục đóng cửa suốt phần còn lại của năm học.

Một phụ nữ New York dắt chó đi dạo hôm 2/5. Ảnh: AAP

New York là một trong những bang thận trọng trên tiến trình tái mở cửa, dù khoảng một nửa trong số hơn 50 bang của Mỹ đã nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 1/5. Bang Texas cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại từng phần, các cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại được mở cửa trở lại với 25% công suất. Tại Georgia, gần như mọi doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Toàn nước Mỹ hiện ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 68.000 ca tử vong. Tổng thống Trump ngày 3/5 nói rằng ông "rất tự tin" Mỹ sẽ có vaccine ngừa nCoV trước cuối năm nay.

Anh Ngọc (Theo AFP)