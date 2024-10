An GiangCảnh sát bất ngờ ập vào sòng bạc khiến hàng chục người bỏ chạy tán loạn, lao xuống sông, ao, trốn nhưng không thóat.

Ngày 16/10, sau thời gian điều tra, hàng chục cảnh sát cơ động, hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bao vây sòng bạc tại khu đất ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, do ông Nguyễn Minh Hùng, 58 tuổi, làm chủ.

Hàng chục người lao xuống sông trốn khi cảnh sát đột kích sòng bạc Cảnh sát bắt giữ hàng chục người trong sòng bạc, dưới sông. Video: Tiến Tầm

Thấy cảnh sát, hàng chục con bạc đang sát phạt bằng hình thức tài xỉu bỏ chạy tán loạn. Nhiều người nhảy xuống sông, ao gần đó ẩn nấp dưới lớp cỏ, lục bình. Tuy nhiên, các trinh sát đã vây ráp, truy đuổi, bắt 36 người; thu giữ hơn 110 triệu đồng, nhiều điện thoại cùng tang vật liên quan.

Theo cơ quan điều tra, sòng bạc này hoạt động trong thời gian dài, xây vách tôn cao, nhiều lớp cửa, có người cảnh giới. Toàn bộ người ra vào bị kiểm soát nghiêm ngặt qua nhiều chốt.

Công an vây ráp bắt một con bạc nhảy xuống sông trốn. Ảnh: Tiến Tầm

Cảnh sát đang lấy lời khai các con bạc, đồng thời truy tìm những người còn lẩn trốn.

Ngọc Tài - Tiến Tầm