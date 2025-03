Hàng chục nghìn người về Đền Hùng trước giỗ Tổ

Phú ThọKhu di tích lịch sử Đền Hùng đón hàng chục nghìn lượt khách về hành lễ trong hai ngày 29 và 30/3, trước giỗ Tổ Hùng Vương hơn một tuần.

Theo Ban Quản lý khu di tích, tổng cộng có hơn 32.000 lượt khách, trong đó ngày 30/3 ghi nhận hơn 20.000 lượt và ngày thứ bảy 29/3 là 12.000 lượt.

Sáng nay, dù thời tiết có mưa nhỏ và rét, người dân vẫn di chuyển đến khu vực trung tâm Đền Hùng để thực hiện các nghi lễ. Cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện đã có mặt tại cổng lên đền để hướng dẫn dòng người, đảm bảo an toàn và trật tự.

Chị Nguyễn Thành Huyền từ Hà Nội cho biết gia đình chị thường chọn cuối tuần trước giỗ Tổ để đi lễ để tránh tình trạng đông đúc vào chính lễ. Dù thời tiết không thuận lợi và lượng người khá đông, nhưng không khí trang nghiêm vẫn được duy trì.

Hàng nghìn người đi lễ Đền Hùng sớm. Ảnh: Du lịch Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ để đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh, cho biết công an tỉnh đã phối hợp với Bộ Công an và công an các tỉnh thành lân cận để tăng cường nắm tình hình và phòng ngừa tội phạm. Công tác giám sát trên không gian mạng cũng được tăng cường để xử lý các thông tin sai lệch. Lực lượng chức năng đã rà soát và bổ sung biển báo giao thông trên các tuyến đường dẫn về Đền Hùng.

Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất tổ năm Ất Tỵ 2025 khai mạc ngày 29/3. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dự kiến diễn ra, bao gồm chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa, giải bơi Chải, hội thi gói bánh chưng, bánh giầy, hát Xoan, múa rối và văn nghệ quần chúng.

Công an hướng dẫn, phân luồng người hành hương để đảm bảo trật tự. Ảnh: Công an Phú Thọ

Gia Chính