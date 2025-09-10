Hàng chục nghìn người khuấy động The Global City dịp concert Anh trai

33 nghệ sĩ truyền lửa cho hàng chục nghìn khán giả với những màn trình diễn kết hợp vũ đạo, âm thanh, ánh sáng. Suốt 5 tiếng, những ca khúc đã gắn liền với người hâm mộ như Hỏa ca, Trống cơm, Chiếc khăn piêu, Dạ cổ hoài lang... được khoác lên tinh thần, màu sắc mới. Khán giả còn đồng thanh hát ca khúc cuối cùng, tạo nên khoảnh khắc khuấy động không gian đô thị The Global City.

Dấu ấn đêm diễn còn đến từ sự xuất hiện khách mời đặc biệt từ Gia đình haha - chương trình truyền hình thực tế quảng bá văn hoá các vùng đất tại Việt Nam. Các khách mời mang đến không khí gần gũi, gửi các thông điệp về tinh thần yêu quê hương, gắn kết người dân khắp mọi miền đất nước.