Hàng chục nghìn người khuấy động The Global City dịp concert Anh trai

Chặng cuối concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ngày 6-7/9 tại The Global City, ghi dấu ấn với sân khấu mới. Màn hình LED cong ôm trọn tầm nhìn kết hợp sân khấu ba tầng và có thêm bố cục hình tấm khiên mới... tạo nên bữa tiệc thị giác, âm thanh cho hàng chục nghìn khán giả.
33 nghệ sĩ truyền lửa cho hàng chục nghìn khán giả với những màn trình diễn kết hợp vũ đạo, âm thanh, ánh sáng. Suốt 5 tiếng, những ca khúc đã gắn liền với người hâm mộ như Hỏa ca, Trống cơm, Chiếc khăn piêu, Dạ cổ hoài lang... được khoác lên tinh thần, màu sắc mới. Khán giả còn đồng thanh hát ca khúc cuối cùng, tạo nên khoảnh khắc khuấy động không gian đô thị The Global City.
Dấu ấn đêm diễn còn đến từ sự xuất hiện khách mời đặc biệt từ Gia đình haha - chương trình truyền hình thực tế quảng bá văn hoá các vùng đất tại Việt Nam. Các khách mời mang đến không khí gần gũi, gửi các thông điệp về tinh thần yêu quê hương, gắn kết người dân khắp mọi miền đất nước.
Trước khi concert bắt đầu, từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về The Global City, phủ kín không gian từ những photobooth đến các điểm check-in. Không khí được ví như ngày hội sôi động của những người yêu âm nhạc.
The Global City là nơi mở đầu của chương trình Anh trai vượt ngàn chuông gai, từ buổi đầu gặp gỡ của 33 nghệ sĩ và những tập phát sóng đầu tiên. Khu đô thị cũng trở thành thành điểm kết concert, khép lại mùa hè và mở ra hành trình nghệ thuật mới.
Với hệ tiện ích all in one, không gian mở và khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn, The Global City thể hiện vai trò như "thành phố điểm hẹn", nơi khán giả kết nối qua sân khấu nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm.
Một nhóm bạn trẻ check-in với biểu tượng Anh trai vượt ngàn chông gai khổng lồ.
Khu nhà phố thương mại Soho và phố nghệ thuật Art Ave đông nghẹt người tham quan, trải nghiệm trong ngày diễn ra concert. Tại Soho, khu thương mại Wiyo Complex với hàng loạt thương hiệu ẩm thực Á - Âu, nhà hàng Kingscross, Zumwhere, Trung Nguyên Coffee... đã đi vào hoạt động, phục vụ khán giả, du khách.
Sở hữu vị trí gần trung tâm TP HCM và hạ tầng giao thông thuận lợi, The Global City mang đến nhiều lựa chọn di chuyển từ metro, đến những chuyến xe buýt điện miễn phí do Masterise Homes đầu tư, kết nối thẳng từ trung tâm thành phố. Hệ thống phân luồng, bản đồ hướng dẫn và bãi đỗ xe rộng rãi cũng giúp hàng chục nghìn khán giả yên tâm tận hưởng đêm diễn.
Ngoài tham gia concert, khán giả còn có thể vui chơi, giải trí. Không gian City Park với tổ hợp thể thao - giải trí, đường đua go-kart dài nhất Đông Nam Á cùng trò chơi thực tế ảo trở thành điểm hẹn quen thuộc cho các nhóm bạn trẻ.
Khách tham quan trải nghiệm các không gian tại The Global City và nhiều trò chơi. Ngoài tổ hợp thể thao, giải trí, khu đô thị còn có vịnh Tình Yêu (Canal of Love) và cầu Ánh Trăng lại mang đến không gian dạo bộ với vẻ đẹp lãng mạn.
Masterise Homes còn dành không gian thư giãn cho khán giả trước khi thưởng thức concert. Theo đại diện nhà phát triển, thông qua việc tổ chức hàng loạt concert quy mô lớn, The Global City đã trở thành điểm đến của những lễ hội tầm cỡ quốc tế, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị biểu tượng Đông Nam Á.
"Từ những đêm nhạc với quy mô hàng chục nghìn khán giả, đến các lễ hội thể thao, giáo dục, nghệ thuật và cộng đồng, The Global City kiến tạo một phong cách sống đầy cảm hứng, nơi mỗi sự kiện không chỉ diễn ra, mà còn để lại những kết nối và kỷ niệm khó quên", vị đại diện nói.
Hoài Phương
Ảnh: Masterise Homes