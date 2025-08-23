Hàng chục nghìn người đội nắng, mưa chờ 8Wonder

Vũ Thu Nga (30 tuổi, Cầu Giấy) cho biết chị mua hạng vé Độc Lập 1 để đến cổ vũ. "Thời tiết nắng nóng không ảnh hưởng đến tinh thần của chúng tôi, chỉ cần có mặt ở sân khấu, mọi thứ đều tan biến, quá tuyệt vời. Tôi mong chờ một sân khấu hoành tráng, hình ảnh đẹp, mọi người quẩy hết mình và đặc biệt là sẽ có nhiều anh đẹp trai. Đây là lần đầu tôi đi sự kiện của 8Wonder, thật sự ấn tượng với sự hoành tráng và tốc độ lắp đặt sân khấu".