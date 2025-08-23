Hàng chục nghìn người đội nắng, mưa chờ 8Wonder

Đại nhạc hội do Vingroup tổ chức, dự kiến thu hút 50.000 khán giả, diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Các bạn trẻ xếp hàng để lấy thông tin, đổi vòng... để check-in vào sự kiện.
Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ thiết bị để đảm bảo an ninh cho sự kiện.
Khán giả quét FaceID để vào cổng.
Fan Soobin và DPR IAN đến từ sớm để đứng sát sân khấu, mang theo nhiều băng rôn thể hiện thông điệp cổ vũ thần tượng.
Fan Soobin ký tên tại booth chụp hình của FC Kingdom.
Người hâm mộ checkin sẽ được nhận túi, lightstick... của chương trình.
Vũ Thu Nga (30 tuổi, Cầu Giấy) cho biết chị mua hạng vé Độc Lập 1 để đến cổ vũ. "Thời tiết nắng nóng không ảnh hưởng đến tinh thần của chúng tôi, chỉ cần có mặt ở sân khấu, mọi thứ đều tan biến, quá tuyệt vời. Tôi mong chờ một sân khấu hoành tráng, hình ảnh đẹp, mọi người quẩy hết mình và đặc biệt là sẽ có nhiều anh đẹp trai. Đây là lần đầu tôi đi sự kiện của 8Wonder, thật sự ấn tượng với sự hoành tráng và tốc độ lắp đặt sân khấu".
Diệp Thị Huyền Trang và các bạn chia sẻ, nhóm đã chuẩn bị trang phục, trang điểm từ 11h sáng và có mặt tại sự kiện lúc 14h. "Chúng tôi còn đặt lightstick từ Mỹ, mất hơn một tháng mới về tới Việt Nam", Trang nói.
Trước sự kiện, trời mưa lớn trong 30 phút. Người hâm mộ sẵn sàng mặc áo mưa, chờ đại nhạc hội bắt đầu.
8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội), tổ chức bởi Vingroup. Chương trình quy tụ dàn sao quốc tế lẫn trong nước như The Kid Laroi, DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, Tlinh và (S)trong - Trọng Hiếu. Ban tổ chức nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với sao ngoại.
Theo Vingroup, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực. "Chúng tôi mong muốn tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới", đại diện ban tổ chức nói.
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh